Huyền thoại MU mất việc vì không thể giành vé World Cup

Huyền thoại Dwight Yorke mất việc sau khi không thể giúp đội tuyển Trinidad&Tobago giành vé tham dự World Cup 2026.

Ngày 6/3, Liên đoàn Bóng đá Trinidad&Tobago (TTFA) xác nhận việc chấm dứt hợp đồng với HLV trưởng Dwight Yorke. Trận hòa trên sân nhà trước Jamaica vào tháng 11/2025 được xem là bước ngoặt khiến “Soca Warriors” đánh mất cơ hội cạnh tranh suất đi tiếp.

Đáng chú ý, đội tuyển Jamaica khi đó được dẫn dắt bởi HLV Steve McClaren, người từng có thời gian làm việc cùng Yorke trong giai đoạn huy hoàng tại MU.

Sau khi chiến dịch vòng loại khép lại, TTFA tiến hành đánh giá toàn diện về thành tích của đội tuyển cũng như định hướng phát triển trong thời gian tới.

Theo thông báo chính thức, liên đoàn mong muốn tiếp tục hợp tác với Yorke nhưng đề xuất điều chỉnh các điều khoản hợp đồng, bao gồm việc giảm mức lương để phù hợp với tình hình tài chính hiện tại. Tuy nhiên, hai bên không đạt được thỏa thuận và đi đến quyết định chia tay.

Về phần mình, HLV Yorke thừa nhận ông muốn tiếp tục công việc: “Tôi hoàn toàn có ý định tiếp tục dẫn dắt đội tuyển. Thật không may, những hoàn cảnh ngoài tầm kiểm soát đã khiến điều đó không thể xảy ra”.

Trong 17 trận dẫn dắt Trinidad & Tobago, cựu tiền đạo MU này chỉ giúp đội giành vỏn vẹn 4 chiến thắng.

Dwight Yorke từng là một trong những chân sút nổi tiếng của bóng đá Anh. Ông thi đấu 9 năm cho Aston Villa trước khi gia nhập MU vào năm 1998, nơi ông giành 3 chức vô địch Premier League và 1 danh hiệu Champions League.

