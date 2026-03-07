Liverpool phá kỷ lục vì ngôi sao Bayern

Liverpool lên kế hoạch cho một thương vụ đình đám trong kỳ chuyển nhượng mùa hè khi xác định Michael Olise là mục tiêu hàng đầu để tăng cường sức mạnh hàng công.

Liverpool khao khát sở hữu Olise.

Cầu thủ chạy cánh người Pháp đang khoác áo Bayern Munich được xem là phương án lý tưởng để kế thừa vai trò của Mohamed Salah, ngôi sao đóng góp to lớn cho đội bóng vùng Merseyside trong nhiều năm qua.

Theo Fichajes, ban lãnh đạo Liverpool chuẩn bị một lời đề nghị có giá trị gần 150 triệu euro, con số cao hơn cả thương vụ kỷ lục Alexander Isak, nhằm thuyết phục Bayern Munich nhả người. Đây được xem là bước đi táo bạo của đội chủ sân Anfield trong nỗ lực tìm kiếm một nhân tố có thể tạo ra sự khác biệt trên hàng công trong giai đoạn mới.

Tuy nhiên, phản ứng từ Bayern Munich khá dứt khoát. Đội bóng xứ Bavaria được cho là nhanh chóng từ chối đề nghị này và khẳng định Michael Olise không phải là cầu thủ để bán. Trong kế hoạch phát triển của Bayern, cầu thủ người Pháp được coi là một trong những nhân tố quan trọng nhất ở tuyến tấn công.

Kể từ khi gia nhập đội bóng Đức, Olise nhanh chóng khẳng định giá trị nhờ tốc độ, khả năng rê bóng cùng sự sáng tạo trong các tình huống tấn công. Anh thường xuyên tạo ra cơ hội cho đồng đội và có khả năng tự mình định đoạt trận đấu.

Ở mùa này, cựu sao Crystal Palace đã góp công vào 27 bàn thắng trên mọi mặt trận (11 bàn, 16 kiến tạo), con số làm ban lãnh đạo rất hài lòng.

Dù vậy, Liverpool được cho là chưa sẵn sàng từ bỏ mục tiêu này. Ban lãnh đạo đội bóng đang cân nhắc việc nâng mức đề nghị lên cao hơn 150 triệu euro nhằm tạo sức ép trong các cuộc đàm phán. Ngoài ra, một phương án khác cũng được tính đến là đưa Cody Gakpo vào thỏa thuận nhằm giảm bớt chi phí chuyển nhượng.