Nicolas Jackson ghi bàn sau 4 tháng tịt ngòi

Rạng sáng 7/3, tiền đạo người Senegal ghi bàn lần đầu tiên ở cấp CLB kể từ tháng 11/2025, qua đó giúp Bayern đánh bại Monchengladbach 4-1 ở vòng 25 giải vô địch quốc gia Đức.

Chiến thắng này giúp Bayern nối dài chuỗi thắng lên con số 6 và nới khoảng cách với đội đứng thứ 2 lên thành 14 điểm. Trong khi đó, Monchengladbach kéo dài mạch 7 trận liên tiếp không thắng trên sân khách.

Sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước Borussia Dortmund ở vòng trước, Bayern bước vào trận đấu với sự tự tin cao. Ngay từ những phút đầu, đội chủ nhà đã áp đặt thế trận và suýt có bàn mở tỷ số khi cú dứt điểm của Lennart Karl bị từ chối vì lỗi việt vị.

Dù vậy, sức ép liên tục của Bayern cuối cùng cũng được cụ thể hóa ở phút 30. Leon Goretzka có pha xử lý tinh tế trước khi kiến tạo để Luis Diaz tung cú dứt điểm đẹp mắt, đưa đội chủ sân Allianz Arena vượt lên dẫn trước.

Diaz thăng hoa sau khi rời Liverpool.

Bàn thắng giúp Bayern thi đấu thoải mái hơn và tiếp tục tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Nicolas Jackson, trong lần hiếm hoi được trao cơ hội, cùng Konrad Laimer đều có những pha dứt điểm đáng chú ý trước khi Bayern nhân đôi cách biệt vào cuối hiệp một. Từ pha phối hợp nhanh, Diaz chuyền bóng thuận lợi để Laimer dứt điểm quyết đoán vào góc xa, nâng tỷ số lên 2-0. Cựu sao Liverpool đạt phong độ cao khi góp công vào 36 bàn thắng cho Bayern ở mùa này (20 bàn, 16 kiến tạo).

Sang hiệp hai, tình thế của Gladbach càng trở nên khó khăn khi Rocco Reitz phạm lỗi với Jackson trong tình huống đối mặt khung thành và nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Jackson góp công lớn giúp Bayern có 3 điểm.

Trên chấm phạt đền, Jamal Musiala không mắc sai lầm nào để ghi bàn thắng thứ ba cho Bayern. Lợi thế hơn người giúp đội chủ nhà hoàn toàn kiểm soát trận đấu, trước khi Jackson đánh đầu ghi bàn thứ tư sau đường căng ngang của Karl.

Dù vậy, Gladbach vẫn có bàn danh dự khi Wael Mohya tận dụng pha bóng bật ra sau cú sút trúng cột dọc để ghi bàn. Với chiến thắng thứ năm liên tiếp tại Bundesliga, Bayern Munich tạo khoảng cách 14 điểm với đội xếp sau và tiến gần hơn tới chức vô địch quốc nội.