Evra chỉ trích dàn huyền thoại MU

  • Thứ bảy, 7/3/2026 08:29 (GMT+7)
  • 10 giờ trước

Patrice Evra lên tiếng bảo vệ Michael Carrick, cho rằng những bình luận tiêu cực từ các cựu cầu thủ Manchester United có thể làm tổn hại sự nghiệp huấn luyện của người đồng đội cũ.

Evra cho rằng những người đồng đội cũ đang "làm hại" Carrick.

Trong cuộc trao đổi với Stake, cựu hậu vệ người Pháp nhắc trực tiếp đến Paul Scholes, Gary Neville và Roy Keane. "Tôi thật sự không hiểu vì sao Michael Carrick lại không nhận được sự ủng hộ. Anh ấy là một trong số những người đang làm rất tốt", Evra cho biết.

Theo cựu cầu thủ người Pháp, những nhận xét tiêu cực của Neville, Keane và Scholes có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp Carrick. Ông cho rằng việc liên tục đặt nghi vấn về năng lực của Carrick là điều không hợp lý, đặc biệt khi cựu tiền vệ người Anh đang có khởi đầu tích cực trên băng ghế chỉ đạo.

Carrick tiếp quản Manchester United sau khi Ruben Amorim rời ghế HLV. Trong 8 trận đầu tiên, ông giúp đội bóng giành 6 chiến thắng trước khi nhận thất bại đầu tiên trước Newcastle.

Tuy vậy, nhiều cựu danh thủ của CLB vẫn cho rằng Carrick chưa đủ kinh nghiệm để dẫn dắt Manchester United lâu dài. Scholes thậm chí cho rằng đội bóng thi đấu tệ hại trong những trận gần đây.

Keane cũng bày tỏ sự hoài nghi về khả năng Carrick trở thành HLV chính thức, ngay cả khi đội bóng có thể kết thúc mùa giải trong top 4. Trong khi đó, Neville nhận định Manchester United nên tìm kiếm một HLV đẳng cấp hơn để giảm rủi ro cho dự án dài hạn.

Evra phản đối quan điểm đó và muốn các cựu đồng đội nên dành nhiều sự ủng hộ hơn cho Carrick. Cựu hậu vệ người Pháp cũng nhắc lại rằng nhiều người trong số họ từng có sự nghiệp huấn luyện ngắn ngủi. Vì vậy, Evra cho rằng việc công khai chỉ trích Carrick là điều không cần thiết.

Tranh luận quanh tương lai của Carrick vì thế trở gây chú ý tại Old Trafford. Dù vậy, quyết định cuối cùng vẫn phụ thuộc vào kết quả của Manchester United trong phần còn lại của mùa giải.

