Carrick nói gì khi thua trận đầu tiên?

HLV Michael Carrick thừa nhận Manchester United chơi dưới sức và xứng đáng nhận thất bại 1-2 trước Newcastle dù có lợi thế hơn người.

Highlights Newcastle 2-1 MU Rạng sáng 5/3, Newcastle dù chơi thiếu người vẫn bản lĩnh đánh bại Manchester United ở vòng 29 Premier League.

Rạng sáng 5/3, Manchester United nhận thất bại 1-2 trước Newcastle ở vòng 29 Premier League, kết quả khiến HLV Michael Carrick không giấu được sự thất vọng.

Sau trận, Carrick thẳng thắn thừa nhận đội bóng của ông không đạt yêu cầu. "Chúng tôi không hài lòng với cách mình thi đấu tối nay", ông nói. "Với diễn biến trận đấu, chúng tôi phần lớn nắm thế chủ động. Nhưng Newcastle tiếp cận trận đấu rất tốt".

HLV người Anh cho rằng Manchester United đưa trận đấu vào thế thuận lợi nhưng không thể tận dụng. "Chúng tôi biết đây sẽ là trận đấu khó khăn. Có thời điểm chúng tôi cảm thấy mình có thể bứt lên, nhưng lại không làm được. Tôi thực sự rất thất vọng".

Khi được hỏi về việc không thể ghi bàn quyết định dù chơi hơn người, Carrick bác bỏ mọi lời bào chữa. "Không phải vì họ chỉ còn 10 người. Chúng tôi đơn giản là chơi không đủ tốt. Tất cả đều phải chịu trách nhiệm".

Đội khách chơi hơn người trong toàn bộ hiệp hai sau khi Jacob Ramsey bị truất quyền thi đấu ở phút bù giờ hiệp một, nhưng vẫn không thể tận dụng lợi thế.

Đây là thất bại đầu tiên của Manchester United sau tám trận dưới thời Carrick. Dù vậy, ông nhấn mạnh đội bóng vẫn đang ở vị trí tích cực trên bảng xếp hạng khi đứng thứ ba tại Premier League.

"Thua trận luôn khiến chúng tôi đau đớn. Nhưng chúng tôi phải đứng dậy và làm tốt hơn ở trận tiếp theo", Carrick nói.

