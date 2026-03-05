Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Paul Scholes đã đoán trước MU sẽ thua

  • Thứ năm, 5/3/2026 07:12 (GMT+7)
  • 19 giờ trước

Dự đoán thẳng thắn của Paul Scholes về màn trình diễn nhạt nhòa của Manchester United gây chú ý khi "Quỷ đỏ" gục ngã 1-2 trước Newcastle ở vòng 29 Premier League.

Highlights Newcastle 2-1 MU Rạng sáng 5/3, Newcastle dù chơi thiếu người vẫn bản lĩnh đánh bại Manchester United ở vòng 29 Premier League.

Rạng sáng 5/3, Manchester United nhận thất bại đầu tiên dưới thời Michael Carrick sau khi William Osula ghi bàn quyết định ở phút cuối tại St James’ Park.

Tiền đạo Newcastle thực hiện pha xử lý điệu nghệ trước vòng cấm rồi khi tung cú sút chân trái đánh bại Senne Lammens, khép lại buổi tối đáng quên của đội khách.

Trận đấu sớm rơi vào trạng thái căng thẳng ở cuối hiệp một. Jacob Ramsey bị truất quyền thi đấu vì nhận thẻ vàng thứ hai do lỗi ăn vạ. Dù chơi thiếu người, Newcastle vẫn vươn lên khi Anthony Gordon ghi bàn trên chấm phạt đền.

Lợi thế hơn người trong hiệp hai không giúp Manchester United tạo ra khác biệt. Đội khách kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng thiếu sắc bén trong các tình huống quyết định. Sự bế tắc ấy đã được Paul Scholes cảnh báo từ trước khi bàn thua xảy ra.

Trên Instagram, cựu tiền vệ này viết đầy ẩn ý: "Michael chắc chắn có điều gì đó đặc biệt với cậu ta… vì Manchester United đã chơi tệ 4 trận gần đây. Chúc ngủ ngon". Ông còn nhắc đến Sandro Tonali kèm biểu tượng trái tim, như một cách ghi nhận tầm ảnh hưởng của tiền vệ Newcastle.

Nhận định của Scholes nhanh chóng được nhắc lại sau tiếng còi mãn cuộc. Newcastle giành trọn ba điểm nhờ khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân, còn Manchester United để lộ vấn đề về sự ổn định và khả năng kết liễu trận đấu.

Trước đó ít ngày, Manchester United phải lội ngược dòng mới thắng Crystal Palace 2-1 khi đối thủ cũng bị đuổi một người. Dù vẫn đứng thứ ba trên bảng xếp hạng Premier League, khoảng cách với nhóm bám đuổi đang bị thu hẹp chỉ còn 3 điểm.

Thất bại tại St James’ Park không chỉ là cú sảy chân về điểm số. Nó phơi bày những dấu hiệu sa sút mà Scholes đã nhìn thấy từ sớm.

