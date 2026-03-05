Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
MU lại thua dù chơi hơn người

  • Thứ năm, 5/3/2026 03:00 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Rạng sáng 5/3, MU chơi hơn người trong cả hiệp hai nhưng vẫn để thua Newcastle 1-2 trên sân khách ở vòng 29 giải Ngoại hạng Anh.

MU gây thất vọng.
Highlights Newcastle 2-1 MU Rạng sáng 5/3, Newcastle dù chơi thiếu người vẫn bản lĩnh đánh bại Manchester United ở vòng 29 Premier League.

Trước một Newcastle đang có phong độ thiếu ổn định, cộng với việc vắng nhiều trụ cột vì chấn thương, Man Utd vẫn không thể tận dụng cơ hội để giành điểm. Thậm chí, "Quỷ đỏ" còn nhận thất bại muối mặt khi để đối thủ chọc thủng lưới ở phút 90, trong thế trận được chơi hơn người. Trước đó, đội chủ sân Old Trafford cũng từng thua Everton khi nắm lợi thế về quân số.

"Tuần trăng mật" với chuỗi bất bại của HLV Michael Carrick chấm dứt theo cách không thể tệ hơn. Dù vậy, MU vẫn giữ vị trí thứ 3 do ở vòng này, Aston Villa cũng nhận thất bại trước Chelsea. Tuy nhiên, cuộc đua dự Champions League trở nên căng thẳng hơn khi khoảng cách giữa đội đứng thứ 3 và thứ 6 chỉ là 3 điểm.

Bước vào trận đấu, Newcastle chịu nhiều áp lực khi chỉ thắng một trong bảy vòng gần nhất. Tuy nhiên, trước sự cổ vũ cuồng nhiệt tại St James’ Park, họ nhập cuộc đầy năng lượng. Kieran Trippier suýt mở tỷ số với cú tạt bóng đưa bóng chạm cột, còn Lewis Hall và Harvey Barnes lần lượt bỏ lỡ cơ hội ngon ăn.

Trong khi đó, Manchester United dần lấy lại thế trận về cuối hiệp một với những pha dứt điểm nguy hiểm của Kobbie Mainoo, Matheus Cunha và Bryan Mbeumo, nhưng đều không thắng được Aaron Ramsdale.

Kịch tính bùng nổ cuối hiệp một khi Jacob Ramsey bị truất quyền thi đấu vì nhận thẻ vàng thứ hai. Dù vậy, Newcastle bất ngờ được hưởng phạt đền sau pha phạm lỗi của Bruno Fernandes với Anthony Gordon. Chính Gordon thực hiện thành công để mở tỷ số, trước khi Casemiro đánh đầu gỡ hòa 1-1 ngay trước giờ nghỉ.

MU anh 1

Bàn thắng của Casemiro không đủ để giúp MU tránh khỏi thất bại.

Sang hiệp hai, dù chơi thiếu người, Newcastle vẫn thi đấu kiên cường. Ramsdale liên tiếp cứu thua xuất sắc trước các pha dứt điểm của Leny Yoro và Joshua Zirkzee.

Khi trận đấu tưởng chừng khép lại với tỷ số hòa, Osula tỏa sáng với pha đi bóng từ cánh phải rồi cứa lòng đẹp mắt vào góc xa, ấn định chiến thắng 2-1 đầy cảm xúc cho đội chủ nhà. Đây cũng là lần thứ 4 liên tiếp, "Quỷ đỏ" ôm hận trước "Chích chòe" trên sân khách.

