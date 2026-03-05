Arsenal bị tố hủy hoại bóng đá

HLV Fabian Hurzeler của Brighton có những phát biểu gay gắt nhắm thẳng vào Arsenal và HLV Mikel Arteta sau thất bại 0-1 của đội nhà ở vòng 29 Premier League rạng sáng 5/3.

Highlights Brighton 0-1 Arsenal Rạng sáng 5/3, Arsenal đánh bại Brighton bằng tỷ số tối thiểu ở vòng 29 Premier League.

Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến từ cú dứt điểm của Bukayo Saka. Bóng chạm người đổi hướng khiến thủ môn Brighton bó tay. Khi phát biểu sau trận, HLV Hurzeler tỏ ra tức giận khi cho rằng Arsenal đã câu giờ quá mức và được trọng tài dung túng.

“Chỉ có một đội thực sự muốn chơi bóng hôm nay”, HLV Hurzeler gay gắt cho biết. Sau đó, ông cáo buộc đối thủ “tự tạo ra luật riêng” và khẳng định mình “sẽ không bao giờ trở thành kiểu HLV tìm cách chiến thắng theo cách như vậy”.

Theo thuyền trưởng Brighton, đội bóng của HLV Arteta đã có quá nhiều tình huống làm chậm trận đấu, khiến nhịp độ bị phá vỡ.

Một trong những điểm khiến HLV Hurzeler bức xúc là việc thủ thành David Raya nhiều lần nằm sân vì chấn thương trong trận. Ông đặt câu hỏi mỉa mai: “Bạn có bao giờ thấy một thủ môn ngã xuống ba lần trong một trận không?”.

HLV người Đức kêu gọi Premier League cần có biện pháp mạnh tay hơn, đặc biệt là việc rút thêm thẻ vàng cho các hành vi câu giờ. Theo ông, nếu ban tổ chức và trọng tài cho phép những điều đó tiếp diễn, bóng đá sẽ mất đi tính công bằng và hấp dẫn vốn có.

Trong khi đó, HLV Arteta bỏ qua những phát biểu gay gắt của HLV Hurzeler. Thay vào đó, ông tỏ ra tự hào về các học trò và hài lòng với tinh thần thi đấu mà đội bóng thể hiện.

Arsenal đang tạo ra khoảng cách 7 điểm với đội nhì bảng Man City, sau khi thầy trò HLV Pep Guardiola bị Nottingham Forest cầm chân với tỷ số 2-2 ở trận đấu cùng giờ.

Theo Opta, Arsenal đang có đến 92% tỷ lệ vô địch Premier League mùa này sau vòng 29, trong khi Man City chỉ có 7,05%.

