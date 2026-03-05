Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lammens phơi bày vấn đề của MU

  • Thứ năm, 5/3/2026 07:13 (GMT+7)
  • 19 giờ trước

Thủ thành Senne Lammens lên tiếng cảnh báo các đồng đội sau thất bại 1-2 trước Newcastle tại St James’ Park thuộc vòng 29 Premier League.

Highlights Newcastle 2-1 MU Rạng sáng 5/3, Newcastle dù chơi thiếu người vẫn bản lĩnh đánh bại Manchester United ở vòng 29 Premier League.

Sau tiếng còi mãn cuộc, người gác đền trẻ tuổi thất vọng. "Thua trận luôn là cảm giác tồi tệ. Và hôm nay rõ ràng chúng tôi chưa đạt yêu cầu", Lammens thẳng thắn thừa nhận. Theo anh, màn trình diễn của toàn đội không tương xứng với vị thế và kỳ vọng.

"Ghi bàn trước giờ nghỉ là cú hích lớn. Bước vào hiệp hai, lẽ ra chúng tôi phải làm tốt hơn", Lammens nhấn mạnh. "Nhưng tâm lý thi đấu chưa đủ mạnh mẽ. Chúng tôi không đáp ứng được yêu cầu ở nhiều khía cạnh".

MU có lợi thế tâm lý lẫn quân số nhưng lại thất bại. Điều này khiến thủ môn người Bỉ day dứt. "Tôi không thể chỉ ra chính xác chúng tôi thiếu điều gì. Đội nào cũng có ngày chơi dưới sức, nhưng đó không thể là cái cớ. Khi khoác áo CLB này, bạn phải luôn đạt chuẩn cao nhất", anh nhấn mạnh.

Lammens cũng gửi thông điệp rõ ràng tới phòng thay đồ: "Khi có lợi thế hơn người, bạn phải biết cách kết liễu trận đấu. Chúng tôi không làm được điều đó và phải rút ra bài học từ thất bại này”.

Trận thua tại Tyneside chấm dứt chuỗi bất bại của MU dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick, đồng thời phơi bày vấn đề về bản lĩnh và sự tập trung ở thời điểm quyết định. Lammens hiểu rằng đội bóng cần sớm khắc phục nếu không muốn trả giá thêm.

MU hiện đứng thứ 3 sau 29 vòng nhưng chỉ hơn Aston Villa hiệu số phụ. Trong khi đó, Liverpool và Chelsea bám sát phía sau với khoảng cách 3 điểm.

