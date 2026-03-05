Thẻ đỏ gây tranh cãi của Ramsey ở trận Newcastle gặp MU

Rạng sáng 5/3, Newcastle mất người cuối hiệp một sau quyết định gây tranh cãi của trọng tài Peter Bankes.

Ramsey phải rời sân ngay cuối hiệp một vì nhận đủ 2 thẻ vàng.

Highlights Newcastle 2-1 MU Rạng sáng 5/3, Newcastle dù chơi thiếu người vẫn bản lĩnh đánh bại Manchester United ở vòng 29 Premier League.

Vòng 29 Premier League, trận Newcastle gặp Manchester United tại St James’ Park nóng lên ở phút bù giờ hiệp một khi Jacob Ramsey phải rời sân vì thẻ vàng thứ hai. Tiền vệ của đội chủ nhà bị phạt lỗi ăn vạ trong vòng cấm sau tình huống ngã xuống khi thủ môn Senne Lammens lao ra cản phá. Ramsey chạm bóng trước khi ngã, nhưng trọng tài Peter Bankes cho rằng không có va chạm đủ để thổi phạt đền.

Ông rút thẻ vàng thứ hai vì hành vi ăn vạ, đồng nghĩa với thẻ đỏ trực tiếp. Newcastle lập tức rơi vào thế thiếu người trong thời điểm nhạy cảm của trận đấu.

Quyết định này nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh luận. Trên sóng truyền hình, Ally McCoist nhận định không chắc Ramsey cố tình lừa trọng tài. Cựu danh thủ cho rằng tiền vệ Newcastle có thể mất thăng bằng sau pha chạm bóng và không có dấu hiệu rõ ràng của một nỗ lực kiếm phạt đền.

Cựu sao MU, Owen Hargreaves cũng đánh giá tình huống khá nặng tay. Theo ông, việc Ramsey không ngã ngay khi thủ môn lao ra mà chậm một nhịp có thể khiến trọng tài nghi ngờ, nhưng quyết định truất quyền thi đấu vẫn là quá khắt khe. Shay Given thậm chí khẳng định ở phần bình luận trong giờ nghỉ rằng án phạt là "cực kỳ nặng".

Sự cố khiến bầu không khí trên khán đài trở nên căng thẳng. Newcastle phải điều chỉnh chiến thuật khi chỉ còn 10 người trên sân, trong khi MU nắm lợi thế quân số trước giờ nghỉ.

Chiếc thẻ đỏ của Ramsey không chỉ ảnh hưởng đến cục diện trận đấu mà còn làm dấy lên tranh luận về cách xử lý các tình huống ngã vờ trong vòng cấm.

Ở những trận cầu lớn, ranh giới giữa mất thăng bằng và ăn vạ luôn rất mong manh. Và tại St James’ Park, một quyết định trong tích tắc đã tạo ra bước ngoặt đáng chú ý của trận đấu.

Với Newcastle, dù phải chơi thiếu người trong hiệp 2, họ vẫn thi đấu kiên cường và bất ngờ giành chiến thắng 2-1.

