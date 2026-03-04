Mainoo còn 'khúc mắc' cần giải quyết với MU

Tương lai của Kobbie Mainoo vẫn chưa được đảm bảo dù vai trò của anh ngày càng quan trọng dưới thời Michael Carrick.

Quá trình đàm phán giữa Mainoo và MU chưa thể diễn ra suôn sẻ.

Kobbie Mainoo được cho là đã ổn định hơn so với mùa hè năm ngoái, nhưng giữa anh và Manchester United vẫn tồn tại những vấn đề chưa được giải quyết liên quan tới hợp đồng mới.

Mùa hè trước, Mainoo từng không hài lòng với vai trò hạn chế dưới thời Ruben Amorim và để ngỏ khả năng rời Old Trafford. Chelsea và Napoli được cho là đã bày tỏ sự quan tâm.

Tuy nhiên, tiền vệ trẻ người Anh quyết định ở lại. Bước đi này mang lại bước ngoặt khi Maino được trao suất đá chính thường xuyên kể từ khi Michael Carrick tiếp quản.

Theo talkSPORT, ban lãnh đạo MU dự định đàm phán hợp đồng dài hạn với Mainoo. Mức lương hiện tại khoảng 25.000 bảng/tuần có thể được tăng gấp bốn lần. Dù vậy, Daily Mail cho biết vẫn còn "khúc mắc" giữa đại diện cầu thủ và CLB.

Báo cáo cho biết Mainoo từng chấp nhận thỏa hiệp về đề nghị lương mới. Tuy nhiên, anh không nhận được phản hồi cho đến khi Amorim rời ghế huấn luyện hồi tháng 1. Hiện chưa rõ liệu các điều khoản cũ còn phù hợp hay không, nhất là khi vai trò của anh thay đổi đáng kể.

Mainoo ký hợp đồng năm 2023, có thời hạn đến 2027. Dưới thời Carrick, anh trở thành lựa chọn quen thuộc ở tuyến giữa. Trong bối cảnh Casemiro có thể ra đi vào mùa hè, tầm quan trọng của Mainoo càng tăng lên.

Carrick từng gọi Mainoo là "tài năng lớn" trong cuộc phỏng vấn với BBC. Ông cho biết đã theo dõi tiền vệ này từ khi còn rất trẻ và tin tưởng vào khả năng phát triển lâu dài.

Nếu hai bên tìm được tiếng nói chung, khả năng Mainoo gắn bó dài hạn với MU sẽ sáng sủa hơn. Tuy nhiên, cho đến khi hợp đồng mới được ký kết, tương lai của một trong những tài năng sáng giá nhất đội bóng vẫn là dấu hỏi.

Highlights MU 2-1 Crystal Palace Đêm 1/3, MU xuất sắc ngược dòng thắng Crystal Palace 2-1 thuộc vòng 28 Premier League.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD