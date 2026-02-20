Carrick làm bẽ mặt Amorim, sửa sai với Mainoo

Sự xuất hiện của Michael Carrick trên cương vị HLV tạm quyền đang tạo ra tầm ảnh hưởng lớn đến thành tích của MU.

Carrick thay đổi bộ mặt của MU. Ảnh: Reuters.

Cựu danh thủ Owen Hargreaves đã dành nhiều lời khen cho người đồng đội cũ Carrick sau khi chứng kiến kết quả khả quan của “Quỷ đỏ” trong những tháng qua.

Bình luận trên TNT Sports, Hargreaves cho rằng sự thay đổi dưới thời Carrick đã làm đảo lộn mọi thứ mà Ruben Amorim gây dựng trước đó, theo chiều hướng có lợi cho MU.

Theo Hargreaves, Carrick đã đơn giản hóa mọi thứ tại MU bằng cách đưa tiền vệ Bruno Fernandes trở lại vai trò “số 10” sở trường, chuyển hệ thống từ ba trung vệ sang cặp trung vệ truyền thống và bố trí các cầu thủ chạy cánh đúng vị trí.

“Không phải những phân tích khoa học phức tạp, chỉ là đặt cầu thủ vào đúng chỗ của họ là đủ”, Hargreaves nhận định.

Carrick được bổ nhiệm dẫn dắt MU đến hết mùa giải và lập tức tạo dấu ấn mạnh mẽ với chuỗi 4 trận toàn thắng trước khi bị cầm hòa 1-1 trên sân của West Ham. Dù vậy, kết quả này vẫn đủ để giúp “Quỷ đỏ” vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Premier League, qua đó trở lại cuộc đua giành vé dự Champions League mùa tới.

Theo Hargreaves, một trong những điểm nhấn lớn nhất trong hành trình thay đổi MU của Carrick chính là việc trao cơ hội cho tài năng trẻ Kobbie Mainoo. Tiền vệ 20 tuổi nhanh chóng trở thành trụ cột nơi tuyến giữa, sát cánh ăn ý cùng Casemiro.

Mainoo (áo trắng) chơi tốt khi được trao cơ hội. Ảnh: Reuters.

Mainoo gây ấn tượng với 255 đường chuyền thành công, 10 pha tắc bóng và 263 tình huống gây áp lực kể từ giữa tháng 1. Anh thậm chí chơi nổi bật trong các trận cầu lớn gặp Man City và Arsenal, cho thấy sự trưởng thành vượt bậc.

Những thay đổi tích cực của MU nhanh chóng được ghi nhận khi Carrick được vinh danh là HLV hay nhất tháng 1 của Premier League. Theo giới chuyên môn, điều quan trọng nhất mà chiến lược gia 44 tuổi mang lại chính là sự ổn định về hệ thống chiến thuật, giúp các học trò có thêm niềm tin vào hệ thống.

Trước mắt, MU sẽ có chuyến làm khách tới sân Hill Dickinson của Everton vào ngày 24/2 tại Premier League. Ở trận lượt đi, “Quỷ đỏ” đã nhận thất bại 0-1 trước đối thủ tại Old Trafford.

