Rashford phớt lờ Carrick

Tiền đạo người Anh sẽ không trở lại khoác áo Manchester United, dù được trao cơ hội.

Rashford không muốn trở lại Old Trafford.

Theo Fichajes, huấn luyện viên tạm quyền Michael Carrick sẵn sàng trao cơ hội trở lại đội hình chính cho Marcus Rashford, nếu ông còn tại vị ở mùa giải kế tiếp. Tuy nhiên, tiền đạo người Anh đã từ chối và chỉ muốn ở lại khoác áo Barcelona.

Khi để Rashford gia nhập Barcelona theo dạng cho mượn mùa hè năm ngoái, MU chấp nhận điều khoản bán đứt với mức phí 26 triệu bảng. Thời điểm đó, phong độ của tiền đạo người Anh sa sút. Quyết định bán rẻ được xem là cách để giải phóng quỹ lương và làm mới đội hình.

Nhưng mọi thứ thay đổi nhanh chóng. Tại Camp Nou, Rashford tìm lại cảm hứng chơi bóng. Anh ghi 10 bàn sau 35 lần ra sân, đồng thời tràn trề cơ hội được gọi trở lại tuyển Anh.

Việc Rashford hồi sinh khiến nội bộ MU bắt đầu nhìn lại. Theo đánh giá gần nhất, giá trị của cầu thủ 28 tuổi hiện vào khoảng 50 triệu bảng. Một số đội bóng khác cũng đang theo dõi sát tình hình.

Carrick được cho là vẫn muốn làm việc với Rashford.

Vấn đề là Barcelona nắm quyền ưu tiên mua đứt. Điều đó đặt MU vào thế khó. Nếu đội bóng Tây Ban Nha kích hoạt điều khoản, "Quỷ đỏ" không còn lựa chọn nào khoác ngoài việc để Rashford ra đi với giá rẻ.

HLV Michael Carrick được cho là sẵn sàng làm việc lại với Rashford. Tuy nhiên, quyết định không nằm hoàn toàn trong tay ông. Đồng sở hữu Sir Jim Ratcliffe muốn cắt giảm quỹ lương. Dù vậy, ông không hài lòng với viễn cảnh để một cầu thủ đang hồi sinh phong độ rời đi với mức phí thấp.

Rashford hiện còn hợp đồng với MU đến năm 2028, nhận lương khoảng 15 triệu bảng mỗi năm. Những tín hiệu từ Tây Ban Nha cho thấy Rashford hài lòng với cuộc sống mới. Barcelona cũng được cho là muốn giữ anh lâu dài.