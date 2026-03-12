Kvaratskhelia đáp trả sau màn ăn mừng của Enzo Fernandez

Sau khi vào sân từ ghế dự bị, Khvicha Kvaratskhelia ghi dấu ấn trực tiếp vào ba bàn thắng giúp PSG thắng Chelsea 5-2.

Kvaratskhelia toả sáng sau khi vào sân từ ghế dự bị.

Trận đấu giữa PSG và Chelsea tại Parc des Princes thuộc lượt đi vòng 1/8 Champions League rạng sáng 12/3 trở nên nóng bỏng sau một khoảnh khắc ăn mừng đầy tính khiêu khích của Enzo Fernandez.

Sau khi ghi bàn cho Chelsea, tiền vệ người Argentina chạy về phía khán đài và chỉ vào phù hiệu nhà vô địch thế giới trên áo. Đó là danh hiệu mà Chelsea từng giành được sau khi đánh bại PSG tại FIFA Club World Cup 2025. Màn ăn mừng này nhanh chóng khiến bầu không khí trên sân trở nên căng thẳng.

Nhưng PSG không cần chờ lâu để đáp trả.

Phút 62, HLV Luis Enrique tung Khvicha Kvaratskhelia vào sân. Sự xuất hiện của cầu thủ người Georgia lập tức thay đổi nhịp độ trận đấu.

Chỉ ít phút sau, PSG trừng phạt sai lầm của thủ môn Chelsea. Kvaratskhelia có pha xử lý bình tĩnh bên cánh trái trước khi căng ngang thuận lợi cho Vitinha. Tiền vệ người Bồ Đào Nha tận dụng cơ hội để dứt điểm tinh tế, nâng tỷ số và đưa PSG vượt lên.

Đó mới chỉ là khởi đầu.

Khi Chelsea bắt đầu mất tổ chức trong phòng ngự, Kvaratskhelia tiếp tục trừng phạt đội khách. Ngôi sao người Georgia ghi liền hai bàn thắng ở giai đoạn cuối trận, hoàn tất cú đúp và khép lại màn trình diễn bùng nổ của PSG.

Chiến thắng 5-2 giúp nhà vô địch châu Âu khẳng định sức mạnh trên sân nhà, đồng thời tạo lợi thế lớn trước trận lượt về.

Đáng chú ý, chỉ trong khoảng thời gian ngắn có mặt trên sân, Kvaratskhelia trực tiếp góp dấu giày vào ba bàn thắng. Từ một trận đấu còn giằng co, PSG bùng nổ mạnh mẽ nhờ nguồn năng lượng mới từ cầu thủ người Georgia.

Khoảnh khắc Enzo Fernandez chỉ vào phù hiệu nhà vô địch thế giới có thể khiến Chelsea hưng phấn trong chốc lát. Nhưng trên sân cỏ, PSG mới là đội đưa ra câu trả lời rõ ràng nhất.

Và người viết nên lời đáp trả ấy chính là Khvicha Kvaratskhelia.