Thảm hoạ thủ môn nhấn chìm Chelsea trên đất Pháp

Sai lầm của Jorgensen trước PSG nối dài một tuần ác mộng của các thủ môn khoác áo cam tại Champions League.

Chelsea thua đậm 2-5 trước chủ nhà PSG ở vòng 1/8 Champions League.

“Có điều gì đó khá kỳ lạ với các thủ môn của những CLB Anh khi họ khoác áo màu cam”. Đó là bình luận của tờ Telegraph sau khi PSG nâng tỷ số lên 3-2 trước Chelsea tại Parc des Princes.

Lời nhận xét ấy không phải ngẫu nhiên. Chỉ 24 giờ trước, thủ môn trẻ Antonin Kinsky của Tottenham cũng trải qua 17 phút thảm họa trên sân Metropolitano khi gặp Atlético Madrid. Trong đêm Champions League đáng quên đó, Kinsky đứng trong khung thành với chiếc áo màu cam. Sau trận, anh thừa nhận cảm giác “từ giấc mơ đến cơn ác mộng”.

Một ngày sau, đến lượt Chelsea rơi vào bi kịch tương tự.

Trên sân Parc des Princes, thủ môn Jorgensen trở thành nhân vật chính theo cách không ai mong muốn. Sai lầm của anh ở phút 74 không chỉ khiến Chelsea thủng lưới, mà còn kéo theo sự sụp đổ của cả hệ thống.

Chelsea thảm bại trước PSG.

Trong khoảng một giờ đầu tiên, Chelsea không hề lép vế trước nhà đương kim vô địch Champions League mùa 2024/25. Dù hai lần bị dẫn trước, đại diện thành London vẫn bình tĩnh gỡ hòa. Malo Gusto và Enzo Fernandez là những người lập công, giữ cho trận đấu ở thế cân bằng.

Phía bên kia, Bradley Barcola và Ousmane Dembele giúp PSG hai lần vượt lên. Tuy nhiên, theo truyền thông Anh, Chelsea vẫn thể hiện một thế trận khá ổn. Họ phòng ngự chặt chẽ, chuyển trạng thái nhanh và tận dụng tốt các pha phản công.

Nhưng bóng đá đỉnh cao đôi khi chỉ xoay quanh một khoảnh khắc.

Phút 74, từ một tình huống tưởng như vô hại, Jorgensen lại xử lý khó hiểu. Sau đường chuyền về của đồng đội, anh chuyền bóng thẳng vào khu vực có cầu thủ PSG đang áp sát. Sai lầm ấy lập tức bị trừng phạt.

Vitinha trừng phạt sai lầm của thủ môn Chelsea.

Khvicha Kvaratskhelia, cầu thủ vừa vào sân từ phút 62, xử lý rất bình tĩnh. Anh căng ngang để Vitinha lốp bóng qua đầu thủ môn Chelsea đang băng lên. Bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2 khiến cục diện trận đấu thay đổi hoàn toàn.

Chelsea mất thế trận chỉ sau một sai lầm. Hàng thủ bắt đầu rối loạn. PSG thì ngược lại, càng chơi càng tự tin.

Những phút cuối trận trở thành màn trình diễn của Kvaratskhelia. Ngôi sao người Georgia ghi thêm hai bàn thắng, hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng 5-2 cho PSG.

Từ thế trận cân bằng, Chelsea sụp đổ chỉ trong chưa đầy 20 phút. Và ở trung tâm của bước ngoặt ấy là một sai lầm.

Một lần nữa, chiếc áo cam của các thủ môn CLB Anh lại gắn với một đêm Champions League đầy ám ảnh.