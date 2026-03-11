Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thêm cú sốc với Tottenham

  • Thứ tư, 11/3/2026 11:04 (GMT+7)
  • 52 phút trước

Tottenham rơi vào tình thế cực kỳ khó khăn khi loạt trụ cột gặp chấn thương sau thất bại nặng nề 2-5 trước Atletico Madrid thuộc lượt đi vòng 1/8 Champions League rạng sáng 11/3.

Tottenham tan hoang lực lượng.

Trận thua 2-5 trước Atletico Madrid trên sân Metropolitano khiến Spurs rơi vào thế bất lợi, đồng thời để lại tổn thất nhân sự nghiêm trọng. Trung vệ Cristian Romero và tiền vệ phòng ngự Joao Palhinha đều gặp chấn thương vùng đầu sau một pha va chạm mạnh trong hiệp hai.

Palhinha buộc phải rời sân ngay lập tức để nhận chăm sóc y tế. Romero cố gắng thi đấu tiếp nhưng cũng rời sân ở những phút bù giờ cuối trận.

Theo quy định về chấn thương đầu của Liên đoàn Bóng đá Anh, các cầu thủ nghi bị chấn động não cần được theo dõi y tế trong 24 giờ và thực hiện quy trình trở lại thi đấu gồm nhiều bước, bắt đầu bằng việc nghỉ ngơi ít nhất 48 giờ.

Phát biểu sau trận, HLV Igor Tudor thừa nhận chưa thể xác định khả năng ra sân của 2 học trò ở trận gặp Liverpool tại Anfield vào ngày 15/3. "Tôi chưa có câu trả lời. Chúng ta phải chờ kết quả kiểm tra. Lúc này mọi thứ dường như đều chống lại chúng tôi", chiến lược gia người Croatia chua chát nói.

Tình hình càng trở nên nghiêm trọng khi Van de Ven bị treo giò vì thẻ đỏ ở trận gặp Liverpool. Điều đó đồng nghĩa Tottenham nguy cơ mất gần như toàn bộ trụ cột phòng ngự chỉ vài ngày trước chuyến làm khách được dự báo đầy giông bão.

Với chuỗi 4 trận liên tiếp không thắng dưới thời Tudor, áp lực dành cho Spurs đang ngày càng gia tăng.

Tại Madrid, Tottenham trải qua hiệp đấu đầy hỗn loạn. Sai lầm của thủ môn Antonin Kinsky cùng sự thiếu chắc chắn nơi hàng thủ khiến đại diện thành London thủng lưới 3 bàn chỉ sau 15 phút đầu trận. Dù Pedro Porro và Dominic Solanke kịp ghi bàn níu lại hy vọng, Spurs vẫn không thể tránh khỏi thất bại nặng nề.

Kinsky sai một, Tudor sai mười lần

Antonin Kinsky bất đắc dĩ trở thành cái tên chiếm sóng với hai sai lầm tai hại cùng tình huống đá hụt bóng ngớ ngẩn trong đại bại của Tottenham trước Atletico Madrid.

HLV Tottenham gây bức xúc

Joe Hart chỉ trích HLV Igor Tudor khi chứng kiến thủ môn trẻ Antonin Kinsky bị thay ra trong trận thua nặng nề 2-5 của Tottenham trước Atletico Madrid thuộc lượt đi vòng 1/8 Champions League.

Chủ tịch PSG bị kẹt lại ở Qatar

Ông Nasser Al-Khelaifi khả năng vắng mặt khi PSG tiếp đón Chelsea thuộc vòng 1/8 Champions League do bị kẹt lại tại Qatar giữa lúc căng thẳng leo thang tại Trung Đông.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

