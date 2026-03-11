Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chủ tịch PSG bị kẹt lại ở Qatar

  • Thứ tư, 11/3/2026 07:07 (GMT+7)
Ông Nasser Al-Khelaifi khả năng vắng mặt khi PSG tiếp đón Chelsea thuộc vòng 1/8 Champions League do bị kẹt lại tại Qatar giữa lúc căng thẳng leo thang tại Trung Đông.

Ông Nasser Al-Khelaifi chưa thể có mặt ở Pháp.

Doanh nhân 52 tuổi trở về quê nhà Doha vào tuần trước để ở bên gia đình. Tuy nhiên, các diễn biến quân sự gần đây khiến việc di chuyển trở nên khó khăn. Thủ đô Qatar trở thành mục tiêu của các đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái.

Hệ quả là không phận Qatar bị đóng cửa kể từ khi xung đột bùng phát ngày 28/2, khiến nhiều chuyến bay quốc tế bị hủy. Dù hành lang an ninh được thiết lập để cho phép số ít chuyến bay hoạt động, hãng Qatar Airways chủ yếu chỉ vận hành các chuyến bay hồi hương hạn chế từ sân bay quốc tế Hamad.

Trong bối cảnh đó, ông Al-Khelaifi chưa chắc kịp trở lại Pháp cho trận lượt đi vòng 1/8 Champions League tại Parc des Princes vào rạng sáng 12/3. Đây là điều hiếm thấy, bởi vị Chủ tịch này gần như luôn có mặt trên khán đài ở các trận đấu lớn của đội bóng. Theo các nguồn tin, ông đang gấp rút tìm giải pháp di chuyển để kịp dự khán trận đấu.

Trong khi đó, Qatar dự kiến vẫn tổ chức trận Finalissima giữa Argentina và Tây Ban Nha vào cuối tháng này, cùng nhiều trận đấu khác. Dù vậy, tình hình an ninh khiến kế hoạch khó thành hiện thực. Một số nguồn tin cho rằng Wembley hoặc Da Luz của Benfica có thể được cân nhắc nếu căng thẳng tiếp tục leo thang.

