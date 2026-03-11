Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
5 điểm nhấn của Liverpool trước Galatasaray

  Thứ tư, 11/3/2026 07:06 (GMT+7)
  • 8 phút trước

Rạng sáng 11/3, Liverpool có thêm một màn trình diễn đáng thất vọng ở Thổ Nhĩ Kỳ khi để thua Galatasaray 0-1 trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League.

liverpool anh 1

Một điều lạc quanLiverpool vẫn còn cơ hội rõ ràng để lật ngược thế cờ khi trở lại Anfield ở trận lượt về. Galatasaray vốn không có thành tích sân khách tốt, điều từng bộc lộ khi họ suýt đánh mất lợi thế lớn trước Juventus ở vòng play-off, và lần này họ cũng không có sự cổ vũ của các CĐV do bị cấm di chuyển. Tuy nhiên, nếu Liverpool thắng dễ tại Anfield, điều đó cũng sẽ càng cho thấy màn trình diễn tệ hại của họ trong trận thua ở lượt đi. Ảnh: Reuters.
liverpool anh 2

Slot hết phép? Màn trình diễn của Liverpool trong trận đấu này bị đánh giá là rất tệ, và HLV Arne Slot khó có thể chấp nhận việc điều đó tiếp tục lặp lại. Trong một mùa giải chuyển giao, đội bóng đáng lẽ phải cho thấy dấu hiệu tiến bộ rõ ràng hơn ở giai đoạn cuối, nhưng Liverpool vẫn thiếu sự ổn định. Thất bại trước Galatasaray tại châu Âu vì thế có thể trở thành một yếu tố quan trọng khi giám đốc thể thao Richard Hughes đánh giá tương lai của Slot vào cuối mùa. Ảnh: Reuters.
liverpool anh 3

Florian Wirtz lần đầu trở lại đội hình xuất phát sau chấn thương nhưng không đáp ứng được kỳ vọng. Tiền vệ người Đức tỏ ra chậm nhịp trong trận đấu đòi hỏi tốc độ và sự sắc bén, bỏ lỡ hai cơ hội lớn, không tạo ra cơ hội nào và chỉ đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác 71% trong 73 phút thi đấu. Việc để Wirtz đá chính thay vì vào sân từ ghế dự bị khiến Liverpool gần như phải thi đấu với một cầu thủ không đóng góp nhiều vào lối chơi. Ảnh: Reuters.
liverpool anh 4

Một số ý kiến cho rằng Arne Slot bị hạn chế bởi chất lượng đội hình hiện tại của Liverpool, nhưng lập luận này không hoàn toàn thuyết phục khi chính ông liên tục đưa ra những quyết định nhân sự khó hiểu. Ví dụ, sau khi từng mạnh tay loại Mohamed Salah khỏi đội hình, Slot lại tiếp tục tin dùng cầu thủ này dù Jeremie Frimpong được cho là lựa chọn hiệu quả hơn. Tương tự, phong độ của Alexis Mac Allister mùa này cũng chưa đủ thuyết phục để giữ suất đá chính thay Curtis Jones, khiến những điểm yếu của Liverpool càng bị lộ rõ. Ảnh: Reuters.
liverpool anh 5

Dù không giữ sạch lưới, Giorgi Mamardashvili vẫn là một trong số ít cầu thủ Liverpool có màn trình diễn tích cực. Thủ môn người Georgia thực hiện ba pha cứu thua, trong đó có một tình huống cản phá xuất sắc, đồng thời xử lý bóng bằng chân khá tự tin. Nếu Alisson tiếp tục vắng mặt, Mamardashvili có thể là điểm tựa đáng tin cậy trong khung gỗ của Liverpool. Ảnh: Reuters.

Cuốn sách “Bring the Noise” của nhà báo chuyên gia bóng đá Đức Raphael Honigstein mang tới góc nhìn trọn vẹn về sự nghiệp của Jurgen Klopp, bao gồm cả mối lương duyên bất thành với Manchester United.

Đào Trần

