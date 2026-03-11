5 điểm nhấn của Liverpool trước Galatasaray

Một điều lạc quan là Liverpool vẫn còn cơ hội rõ ràng để lật ngược thế cờ khi trở lại Anfield ở trận lượt về. Galatasaray vốn không có thành tích sân khách tốt, điều từng bộc lộ khi họ suýt đánh mất lợi thế lớn trước Juventus ở vòng play-off, và lần này họ cũng không có sự cổ vũ của các CĐV do bị cấm di chuyển. Tuy nhiên, nếu Liverpool thắng dễ tại Anfield, điều đó cũng sẽ càng cho thấy màn trình diễn tệ hại của họ trong trận thua ở lượt đi. Ảnh: Reuters.