Khoảnh khắc phòng ngự tệ hại của sao Liverpool

Trung vệ Ibrahima Konate suýt trở thành tội đồ của Liverpool trong thất bại 0-1 trước Galatasaray ở lượt đi vòng 1/8 Champions League rạng sáng 11/3.

Khoảnh khắc lóng ngóng của Konate.

Trong một tình huống phòng ngự tưởng chừng không quá nguy hiểm ở phút 62, Konate lại lóng ngóng chuyền về quá nhẹ, tạo điều kiện cho 2 cầu thủ tấn công của Galatasaray là Noa Lang và Victor Osimhen băng xuống đối mặt với thủ môn Giorgi Mamardashvili.

Sau pha căng ngang của Noa Lang, Konate quyết định thực hiện động tác tung người phá bóng kiểu "bọ cạp", nhưng lại hụt bóng. Osimhen nhanh chân ập vào sút tung lưới Liverpool.

May mắn cho Konate và các đồng đội khi bàn thắng này không được công nhận vì lỗi việt vị. Trọng tài xác định tiền đạo Mauro Icardi rơi vào thế việt vị trong tình huống triển khai tấn công trước đó, khiến pha lập công của Osimhen bị từ chối. Quyết định này được xem là một pha thoát hiểm cho Liverpool.

Khoảnh khắc khó tin này nhanh chóng gây xôn xao trên mạng xã hội. Nhiều cổ động viên tỏ ra bất ngờ với pha xử lý của Konate, thậm chí có người cho rằng Liverpool đã thoát thua thêm một bàn nhờ quyết định của trọng tài. Một số cho rằng đó là bàn thắng hợp lệ và Liverpool gặp may, trong khi những ý kiến khác chỉ trích Konate vì sai lầm khó hiểu trong khâu phòng ngự.

Ở cuối trận, Liverpool hy vọng tìm được bàn gỡ khi đưa được bóng vào lưới Galatasaray sau ột pha phạt góc. Konate cũng tham gia vào tình huống khi bóng bật qua nhiều cầu thủ trước khi đi vào khung thành. Tuy nhiên, VAR vào cuộc và xác định bóng chạm tay Konate trước khi vượt qua vạch vôi, khiến bàn thắng không được công nhận.

Liverpool còn cơ hội sửa sai ở trận lượt về trên sân Anfield vào ngày 19/3.

