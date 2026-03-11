Yamal giải cứu Barcelona ở phút 90+6

Rạng sáng 11/3, Barcelona chật vật mới có trận hòa 1-1 trước chủ nhà Newcastle ở lượt đi vòng 16 đội Champions League.

Lamine Yamal ghi bàn ở phút bù giờ cuối.

Được tiếp thêm sức mạnh từ bầu không khí cuồng nhiệt trên khán đài, Newcastle nhập cuộc với tốc độ và sự quyết liệt cao. Trong 15 phút đầu, Sandro Tonali và Anthony Elanga lần lượt thử vận may bằng những cú dứt điểm từ xa, nhưng thủ môn Joan García vẫn đứng vững trước khung thành Barcelona. Sau giai đoạn đầu bị ép sân, đội bóng xứ Catalonia dần lấy lại thế trận và suýt chút nữa đã có bàn mở tỷ số khi Dan Burn vô tình phá bóng từ đường chuyền của Fermín López đi sát khung thành đội nhà.

Dù vậy, Newcastle vẫn là đội chơi chủ động hơn trong phần lớn thời gian hiệp một. Các học trò của Eddie Howe liên tục gây sức ép, nhưng sự thiếu chính xác trong những pha xử lý cuối cùng khiến họ không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Một trong những tình huống đáng chú ý là đường chuyền nguy hiểm của Elanga suýt tìm đến William Osula ở cột xa.

Sang hiệp hai, thế trận vẫn diễn ra khá cân bằng. Osula có cơ hội tốt từ đường chuyền của Lewis Hall nhưng lại dứt điểm thiếu chính xác, trong khi ở phía bên kia chiến tuyến, Robert Lewandowski cũng bỏ lỡ cơ hội khi dứt điểm chệch khung thành sau đường căng ngang của Raphinha.

Newcastle chơi hay trong hiệp hai.



Kịch tính thực sự đến ở 20 phút cuối. Phút 74, Harvey Barnes tung cú sút cong đẹp mắt đưa bóng dội cột dọc, còn Joelinton đưa bóng vào lưới ở pha bồi nhưng bàn thắng không được công nhận vì việt vị. Tuy nhiên, Barnes cuối cùng cũng khiến St James’ Park bùng nổ ở phút 86 khi dứt điểm chuẩn xác từ đường chuyền của Jacob Murphy, đưa Newcastle vượt lên dẫn trước.

Tưởng chừng chiến thắng đã nằm trong tay đội chủ nhà, nhưng ở phút bù giờ cuối cùng, Malick Thiaw phạm lỗi với Dani Olmo trong vùng cấm. Trên chấm phạt đền, Lamine Yamal lạnh lùng ghi bàn gỡ hòa 1-1, khiến Newcastle phải nuối tiếc trước chuyến làm khách đầy thử thách tại Catalonia ở trận lượt về.