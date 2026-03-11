Newcastle mắc bệnh cuồng nhiệt, còn Yamal là 'viên thuốc đắng'

Newcastle chơi trận hay nhất của mình trước Barcelona nhưng sự cuồng nhiệt sau bàn mở tỷ số khiến họ trả giá bằng quả phạt đền của Lamine Yamal ở phút bù giờ.

St James’ Park sống trong một đêm Champions League đúng nghĩa. Năng lượng, cảm xúc và cả sự hồi hộp lan khắp các khán đài vùng Tyneside khi Newcastle bước vào trận knock-out Champions League đầu tiên trong lịch sử CLB rạng sáng 11/3.

Newcastle chơi cực hay trong phần lớn trận đấu.

Đối thủ của họ ở vòng 1/8 là Barcelona, nhà vô địch La Liga mùa trước và hiện dẫn đầu mùa này, càng khiến trận đấu mang cảm giác của một cột mốc lịch sử.

Choáng ngợp trong cột mốc lịch sử

HLV Eddie Howe không giấu giếm tầm quan trọng của trận đấu khi nói rằng đây là trận đấu quan trọng nhất trong lịch sử CLB. Với Newcastle, đây không chỉ là một trận cầu lớn mà còn là một bài kiểm tra bản lĩnh, nơi đội bóng phải chứng minh rằng họ có thể đứng ngang hàng với những tên tuổi lớn nhất châu Âu.

Và trong phần lớn thời gian, Newcastle đã làm được điều đó.

Đội chủ nhà nhập cuộc với tốc độ và cường độ rất cao, buộc Barcelona phải chống đỡ một cơn bão thực sự trong khoảng 15 phút đầu trận. Dan Burn suýt mở tỷ số sau một tình huống phạt góc, còn Anthony Elanga buộc thủ môn Joan Garcia phải trổ tài cứu thua.

Elanga liên tục khuấy đảo bên cánh phải với những pha bứt tốc nguy hiểm. Tuy nhiên, sự chính xác ở pha xử lý cuối cùng vẫn là điều Newcastle còn thiếu.

Trong khi đó, hàng công danh tiếng của Barcelona gần như bị bóp nghẹt. Lewandowski, Raphinha và Lamine Yamal không có nhiều khoảng trống trước hệ thống phòng ngự giàu thể lực của đội chủ nhà.

Ở tuyến giữa, gần như chỉ có một mình Pedri giữ nhịp cho Barcelona, trong khi Bernal cho thấy sự non kinh nghiệm trước nhịp độ dồn dập của trận đấu. Việc thiếu vắng Eric Garcia khiến khả năng triển khai bóng từ tuyến dưới gặp khó.

Một trong những điểm nhấn chiến thuật của trận đấu là cuộc đối đầu giữa hậu vệ trẻ Lewis Hall và thần đồng Lamine Yamal. Hall chơi tập trung, mạnh mẽ và không hề lép vế trước ngôi sao trẻ của Barcelona. Cặp đấu này tạo nên một trong những màn so tài hấp dẫn nhất trên sân.

Nhưng, như cựu tiền đạo MU, Wayne Rooney nói sau trận, Champions League luôn là sân khấu của những khoảnh khắc.

Khoảnh khắc mà Newcastle chờ đợi cuối cùng cũng đến ở phút 86. Jacob Murphy, vào sân từ ghế dự bị, thực hiện quả tạt chính xác từ cánh phải. Barnes băng vào không bị ai kèm và dứt điểm gọn gàng để mở tỷ số.

Khi ấy, bốn phía khán đài ở St James’ Park nổ tung.

Thuốc đắng giã tật, sự thật tàn nhẫn ở Champions League

Đó là bàn thắng xứng đáng cho một Newcastle chơi đầy năng lượng, quyết liệt và không hề e sợ trước Barcelona. Trong khoảnh khắc đó, người hâm mộ đã bắt đầu nghĩ về một chiến thắng lịch sử và lợi thế quý giá trước trận lượt về tại Camp Nou.

Newcastle say men chiến thắng, khi bừng tỉnh thì mọi chuyện đã quá muộn.

Nhưng chính sự cuồng nhiệt quá mức lại khiến Newcastle đánh mất sự tỉnh táo.

Thay vì khép lại trận đấu bằng sự kỷ luật, đội chủ nhà vẫn dâng cao tìm bàn thắng thứ hai. Cường độ trận đấu không giảm và Barcelona thì quá già dặn để chờ đợi một khoảnh khắc phản đòn.

Và rồi, khoảnh khắc đó đến ở phút bù giờ cuối cùng. Dani Olmo, vào sân từ ghế dự bị, nhận bóng trong vòng cấm. Một động tác giả đơn giản nhưng tinh quái khiến Malick Thiaw lỡ nhịp. Trung vệ Newcastle vội vã đưa chân truy cản và phạm lỗi.

Trên chấm 11 m, Lamine Yamal lạnh lùng đánh bại Aaron Ramsdale. Bàn gỡ 1-1 đến ở thời điểm tàn nhẫn nhất, biến chiến thắng tưởng như đã nằm trong tay Newcastle thành một làn sương mù điển hình ở Anh, mờ ảo mà không cầm được.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, bầu không khí tại St James’ Park thay đổi hoàn toàn. Nếu Barnes là tia hy vọng, thì Yamal chính là viên thuốc đắng khiến cảm xúc của Newcastle tan biến. Đó là cái giá mà những đội bóng còn thiếu kinh nghiệm ở Champions League đôi khi phải trả.

Dù vậy, Newcastle vẫn có quyền ngẩng cao đầu. Họ đã cho thấy mình đủ sức cạnh tranh với Barcelona trong một trận đấu lớn.

Nhưng ở Champions League, đôi khi chỉ một khoảnh khắc cũng đủ để viết lại toàn bộ câu chuyện.

Highlights Newcastle 2-1 MU Rạng sáng 5/3, Newcastle dù chơi thiếu người vẫn bản lĩnh đánh bại Manchester United ở vòng 29 Premier League.