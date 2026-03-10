5 năm, 800 triệu euro, Newcastle viết lại vị thế ở châu Âu

Từ khi Quỹ đầu tư công Saudi Arabia tiếp quản năm 2021, Newcastle chi gần 800 triệu euro cho chuyển nhượng, tạo ra bước nhảy tài chính lớn khiến khoảng cách với những CLB như Barcelona ngày càng rõ rệt.

Newcastle từng là một biểu tượng lâu đời của bóng đá Anh. CLB bốn lần vô địch quốc gia và luôn sở hữu sân St. James’ Park cuồng nhiệt bậc nhất Premier League. Nhưng trong nhiều năm của thế kỷ 21, đội bóng này lại sống trong cảnh bấp bênh, không ít lần phải xuống hạng và vật lộn để trở lại giải đấu cao nhất.

Bước ngoặt đến vào tháng 10/2021. Khi đó, Quỹ đầu tư công Saudi Arabia (PIF) mua lại Newcastle với giá hơn 350 triệu euro. Thương vụ này lập tức thay đổi vị thế của đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh.

PIF là một trong những quỹ đầu tư lớn nhất thế giới, do Thái tử Mohammed bin Salman đứng đầu, với khối tài sản ước tính vượt 562 tỷ euro. Nguồn lực khổng lồ này mở ra khả năng tái thiết toàn diện cho Newcastle, từ đội hình đến tham vọng cạnh tranh.

Trong 5 mùa giải gần nhất, Newcastle chi tổng cộng khoảng 786 triệu euro cho chuyển nhượng. Đây là mức đầu tư chưa từng có trong lịch sử CLB.

Nguồn tiền mới giúp “Chích chòe” chiêu mộ nhiều cầu thủ chất lượng như Alexander Isak, Bruno Guimarães hay Sandro Tonali. Những bản hợp đồng này tạo nên bộ khung giúp Newcastle dần ổn định ở nhóm cạnh tranh của Premier League.

Dù vậy, cách chi tiêu của Newcastle vẫn được xem là tương đối thận trọng so với một số đối thủ. Trong nhiều kỳ chuyển nhượng, mức đầu tư của họ vẫn thấp hơn những CLB nổi tiếng chi tiêu mạnh tay như Chelsea hay Manchester City.

Trước khi PIF tiếp quản, mùa giải chi tiêu lớn nhất của Newcastle là 2015/16, với khoảng 108 triệu euro cho chuyển nhượng. Chỉ vài năm sau, con số đó trở nên rất nhỏ nếu so với quy mô đầu tư hiện tại.

Mùa giải 2025/26 là ví dụ rõ ràng nhất cho tham vọng mới của CLB. Kỳ chuyển nhượng hè vừa qua là giai đoạn chi tiêu lớn nhất trong lịch sử Newcastle, khi họ bỏ ra 278 triệu euro để mua cầu thủ.

Một trong những bản hợp đồng đáng chú ý là Nick Woltemade, người gia nhập đội với giá 75 triệu euro. Thương vụ này khiến anh trở thành cầu thủ đắt giá thứ hai trong lịch sử CLB, chỉ sau Alexander Isak (78 triệu euro).

Khoản chi lớn được bù đắp phần nào nhờ 176 triệu euro thu về từ việc bán cầu thủ.

Những khoản đầu tư này bắt đầu mang lại kết quả trên sân cỏ. Mùa trước, Newcastle giành Carabao Cup, danh hiệu quốc nội đầu tiên của CLB sau 70 năm chờ đợi. Đồng thời, họ cũng trở lại Champions League, đánh dấu lần thứ hai góp mặt ở giải đấu này kể từ khi PIF tiếp quản.

Chỉ trong chưa đầy 5 năm, Newcastle đã chuyển mình từ một đội bóng thường xuyên chật vật trụ hạng thành một thế lực tài chính mới của Premier League. Với nền tảng tài chính từ Saudi Arabia, “Chích chòe” không giấu tham vọng cạnh tranh lâu dài với những CLB giàu truyền thống của châu Âu.