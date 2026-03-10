Chuyện gì xảy ra mỗi khi Rashford đối đầu Newcastle?

Số liệu thống kê cho thấy Marcus Rashford nhiều lần ghi dấu ấn mỗi khi đối đầu Newcastle United.

Rashford có thể là "hung thần" của Newcastle.

Trong sự nghiệp thi đấu đỉnh cao, Rashford không ít lần khiến hàng thủ Newcastle United vất vả. Tính các trận đấu chính thức cấp CLB, tiền đạo người Anh ghi 7 bàn thắng vào lưới đội bóng vùng Đông Bắc. Con số cho thấy Newcastle là một trong những đối thủ ưa thích của Rashford.

Phần lớn những bàn thắng đến trong thời gian Rashford khoác áo MU tại Premier League và các giải đấu cúp quốc nội. Với tốc độ bứt phá và khả năng dứt điểm nhanh, Rashford nhiều lần khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự Newcastle.

Vai trò của anh trong hệ thống tấn công của Manchester United giúp các trận đấu với Newcastle thường có những khoảnh khắc bùng nổ. Tốc độ và khả năng xử lý trong không gian hẹp giúp tiền đạo người Anh trở thành mũi nhọn khó lường.

Hồi tháng 9, Rashford từng lập cú đúp giúp Barcelona đánh bại Newcastle ngay trên sân đối thủ với tỷ số 2-1 thuộc vòng phân hạng Champions League. Đó là trận đấu tiền đạo người Anh chơi rất hay, bùng nổ và phát huy tối đa điểm mạnh.

Ở góc độ cá nhân, thành tích ghi bàn trước Newcastle phản ánh sự ổn định của Rashford khi đối đầu một đối thủ quen thuộc tại Premier League. Không phải tiền đạo nào cũng duy trì được hiệu suất như vậy trong nhiều mùa giải liên tiếp. Điều đó cho thấy sự tự tin của anh mỗi khi bước vào các trận đấu với đội bóng này.

Sự nghiệp của Rashford vẫn còn dài ở phía trước. Nếu tiếp tục duy trì phong độ và thể trạng, tiền đạo người Anh hoàn toàn có thể nâng cao thành tích ghi bàn vào lưới Newcastle trong tương lai, mà cụ thể là trận đấu thuộc vòng 1/8 Champions League rạng sáng 11/3.

Nhưng ở thời điểm hiện tại, con số 7 bàn thắng đủ để khẳng định mỗi khi gặp Newcastle, Rashford luôn là cái tên khiến hàng thủ đối phương phải dành sự chú ý đặc biệt.