Rashford, Hojlund giúp MU kiếm bộn tiền

MU được cho là thu về khoảng 80 triệu euro từ việc bán Marcus Rashford và Rasmus Hojlund trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Rashford và Hojlund đều muốn rời MU hè này.

Manchester United đang chuẩn bị cho một mùa hè chuyển nhượng bận rộn và 2 cái tên có thể rời Old Trafford là Marcus Rashford và Rasmus Hojlund. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, "Quỷ đỏ" khả năng thu về khoảng 80 triệu euro từ việc bán bộ đôi tiền đạo này.

Hojlund hiện thi đấu cho Napoli theo dạng cho mượn. Đội bóng Italy đã trả 6 triệu euro để có được sự phục vụ của tiền đạo người Đan Mạch trong mùa giải này. Nếu mua đứt cầu thủ 23 tuổi, Napoli sẽ chi thêm 44 triệu euro trong kỳ chuyển nhượng hè.

Thỏa thuận giữa hai bên còn bao gồm điều khoản mua bắt buộc nếu Napoli giành quyền tham dự Champions League mùa 2026/27. Đội bóng của HLV Antonio Conte hiện đứng thứ 3 tại Serie A và đang hơn đội xếp thứ 5 Como 5 điểm.

Phong độ của Hojlund tại Italy được đánh giá tích cực. Anh ghi 13 bàn và có 4 kiến tạo sau 34 lần ra sân trên mọi đấu trường mùa này. Trong đó có 9 bàn thắng và 2 kiến tạo sau 23 trận tại Serie A.

Giám đốc thể thao Napoli, Giovanni Manna, từng khẳng định cả CLB lẫn cầu thủ đều muốn tiếp tục gắn bó lâu dài. Điều này khiến khả năng Napoli kích hoạt điều khoản mua đứt trở nên khá rõ ràng.

Rashford đang có phong độ rất tốt ở Barca.

Trong khi đó, Rashford cũng đang có phong độ tốt tại Camp Nou. Mùa này anh ghi 10 bàn và có 13 kiến tạo sau 36 trận trên mọi đấu trường. Đội bóng Tây Ban Nha có quyền mua đứt anh với mức phí khoảng 30 triệu euro.

Barcelona từng được cho là muốn thương lượng giảm mức giá này. Tuy nhiên, các báo cáo gần đây cho thấy đội bóng của HLV Hansi Flick sẵn sàng chi đủ số tiền, dù có thể thanh toán theo nhiều đợt.

Nguồn tiền thu được được cho là sẽ giúp đội bóng tăng ngân sách cho kỳ chuyển nhượng hè. Manchester United đang lên kế hoạch bổ sung 2 tiền vệ trung tâm, 1 hậu vệ biên và 1 cầu thủ chạy cánh trái nhằm tăng cường sức mạnh đội hình cho mùa giải tới.

