Hành động gây bất bình của Hojlund với CĐV MU

Một bình luận tưởng chừng vô hại của Rasmus Hojlund trên Instagram lại khiến người hâm mộ Manchester United nổi giận sau thất bại trước Newcastle.

Hojlund khiến CĐV MU không hài lòng.

Hôm 5/3, thất bại 1-2 của Manchester United trên sân St James’ Park ở vòng 29 Premier League không chỉ chấm dứt chuỗi trận bất bại dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick, mà còn kéo theo một tranh cãi ngoài sân cỏ liên quan đến Rasmus Hojlund.

Đội bóng của Carrick có màn trình diễn thiếu thuyết phục và bị Newcastle trừng phạt ở những phút cuối. Cầu thủ vào sân thay người Will Osula ghi bàn quyết định bằng một cú sút đẹp mắt.

Ngay sau trận đấu, mạng xã hội bùng lên tranh luận khi Hojlund để lại bình luận dưới bài đăng Instagram của Osula. Tiền đạo người Đan Mạch sử dụng một biểu tượng "khói", nhưng chi tiết này nhanh chóng bị người hâm mộ MU phát hiện.

Hojlund bình luận trên bài đăng của Osula sau trận.

Hojlund hiện khoác áo Napoli theo dạng cho mượn trong mùa giải này, song vẫn thuộc biên chế MU. Việc anh phản ứng dưới bài đăng của cầu thủ vừa ghi bàn vào lưới đội bóng chủ quản khiến nhiều CĐV cho rằng hành động đó là thiếu tế nhị.

Osula và Hojlund là đồng đội tại đội tuyển Đan Mạch, nhưng mối quan hệ này không làm dịu phản ứng của người hâm mộ. Trên mạng xã hội X, nhiều ý kiến chỉ trích tiền đạo 22 tuổi.

Một CĐV viết: "Có chuyện gì với những cầu thủ này vậy? Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra dưới thời Sir Alex Ferguson. Cậu ta nên cầu nguyện để Napoli mua đứt mình".

Một ý kiến khác cho rằng hành động như vậy thường đến từ những cầu thủ không thể cạnh tranh vị trí tại MU. Trong khi đó, một người hâm mộ khác cho rằng nhận xét trước đây của Amorim về Hojlund là đúng.

Mùa giải này, Hojlund thi đấu 32 trận cho Napoli trên mọi đấu trường và ghi 13 bàn thắng. Phong độ này giúp anh duy trì giá trị trên thị trường chuyển nhượng, nhưng tương lai tại Old Trafford vẫn chưa rõ ràng.

