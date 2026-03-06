Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Bale ủng hộ Ancelotti làm HLV MU

  • Thứ sáu, 6/3/2026 05:00 (GMT+7)
  • 13 giờ trước

Cưu ngôi sao Gareth Bale tin rằng Carlo Ancelotti sẽ thành công lớn nếu được Manchester United bổ nhiệm dẫn dắt đội bóng.

Bale tin tưởng Ancelotti sẽ là câu trả lời hoản hảo cho MU.

Trước câu hỏi của Gary Neville khi tham gia chương trình Stick to Football về khả năng Ancelotti phù hợp với MU hay không, Bale tin tưởng: "Ông ấy làm rất tốt ở Everton. Tôi nghĩ ông ấy sẽ thành công ở bất cứ đâu. Carlo không chỉ là một nhà quản lý phòng thay đồ mà còn là một HLV thực thụ. Ông ấy hiểu chiến thuật và biết cách gắn kết toàn đội".

Theo Bale, khả năng quản trị con người chính là điểm mạnh lớn nhất của Ancelotti. Cựu tiền đạo Real Madrid cho rằng chiến lược gia người Italy luôn tạo được sự đồng thuận trong phòng thay đồ, yếu tố quan trọng với những CLB lớn nhiều ngôi sao như MU.

Trong bối cảnh "Quỷ đỏ" đang trải qua giai đoạn chuyển giao đầy biến động hậu kỷ nguyên Sir Alex Ferguson, nhận định của Bale càng làm dấy lên thêm những đồn đoán về khả năng Ancelotti cập bến Old Trafford trong thời gian tới.

MU hiện vẫn tìm kiếm HLV trưởng chính thức sau khi sa thải Ruben Amorim hồi tháng 1. Trong thời gian chờ bổ nhiệm người mới, cựu tiền vệ Michael Carrick được giao nhiệm vụ tạm quyền và giành 6 chiến thắng sau 8 trận tại Premier League.

Trong bối cảnh đó, Ancelotti nổi lên như một trong những ứng viên đáng chú ý. Nhà cầm quân 66 tuổi đang dẫn dắt tuyển Brazil sau khi rời Real Madrid vào cuối mùa giải 2024/25. Hợp đồng của ông kéo dài đến hết World Cup 2026, song phía Brazil muốn gia hạn thêm.

MU đứt mạch bất bại - tai nạn hay hệ quả? Chuỗi trận ấn tượng của học trò Michael Carrick đã chính thức dừng lại sau trận thua Newcastle rạng sáng nay. Ở đó, người xem dễ thấy được những vấn đề tồn đọng mà MU vẫn chưa thể giải quyết được.

Một tweet 12 năm trước bất ngờ quay lại ám ảnh MU

Một dòng tweet cũ của Manchester United bất ngờ được nhắc lại khi Will Osula, người từng được CLB chúc mừng khi mới 11 tuổi, ghi bàn quyết định giúp Newcastle đánh bại “Quỷ đỏ”.

26:1534 hôm qua

MU khiến cuộc đua Champions League khó đoán

Thất bại 1-2 trước Newcastle khiến MU đứt mạch thăng hoa, đồng thời tự làm khó mình trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa tới.

28:1693 hôm qua

Cú vấp giúp MU nhìn rõ giới hạn

Ở những thời khắc khó khăn, cách ứng xử của một HLV sẽ định hình tương lai của cả đội bóng và có thể tin Michael Carrick là người như vậy.

29:1753 hôm qua

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Bale Carlo Ancelotti Gareth Bale Bale

  • Gareth Bale

    Gareth Bale

    Gareth Frank Bale là cầu thủ bóng đá người xứ Wales hiện chơi ở vị trí tiền vệ cánh cho câu lạc bộ Real Madrid và đội tuyển bóng đá quốc gia Wales. Anh nổi tiếng với lối tấn công từ khoảng cách xa, những cú đá phạt xoáy và khả năng chơi bằng chân trái.

    • Ngày sinh: 16/7/1989
    • Nơi sinh: Cardiff, Wales
    • Chiều cao: 1,85 m
    • Vị trí: Tiền vệ cánh

Đọc tiếp

Kich ban co the khien World Cup 2026 bi hoan hinh anh

Kịch bản có thể khiến World Cup 2026 bị hoãn

35 phút trước 17:38 6/3/2026

0

World Cup 2026 thể bị hoãn trong trường hợp xung đột Trung Đông lan rộng sang châu Âu hoặc Bắc Mỹ, tạo ra rủi ro an ninh nghiêm trọng đối với giải đấu.

Tottenham thanh tro cuoi hinh anh

Tottenham thành trò cười

50 phút trước 17:23 6/3/2026

0

Rạng sáng 6/3, thất bại 1-3 trước Crystal Palace đẩy Tottenham vào khủng hoảng và trở thành mục tiêu châm biếm.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý