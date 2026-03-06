Bale ủng hộ Ancelotti làm HLV MU

Cưu ngôi sao Gareth Bale tin rằng Carlo Ancelotti sẽ thành công lớn nếu được Manchester United bổ nhiệm dẫn dắt đội bóng.

Bale tin tưởng Ancelotti sẽ là câu trả lời hoản hảo cho MU.

Trước câu hỏi của Gary Neville khi tham gia chương trình Stick to Football về khả năng Ancelotti phù hợp với MU hay không, Bale tin tưởng: "Ông ấy làm rất tốt ở Everton. Tôi nghĩ ông ấy sẽ thành công ở bất cứ đâu. Carlo không chỉ là một nhà quản lý phòng thay đồ mà còn là một HLV thực thụ. Ông ấy hiểu chiến thuật và biết cách gắn kết toàn đội".

Theo Bale, khả năng quản trị con người chính là điểm mạnh lớn nhất của Ancelotti. Cựu tiền đạo Real Madrid cho rằng chiến lược gia người Italy luôn tạo được sự đồng thuận trong phòng thay đồ, yếu tố quan trọng với những CLB lớn nhiều ngôi sao như MU.

Trong bối cảnh "Quỷ đỏ" đang trải qua giai đoạn chuyển giao đầy biến động hậu kỷ nguyên Sir Alex Ferguson, nhận định của Bale càng làm dấy lên thêm những đồn đoán về khả năng Ancelotti cập bến Old Trafford trong thời gian tới.

MU hiện vẫn tìm kiếm HLV trưởng chính thức sau khi sa thải Ruben Amorim hồi tháng 1. Trong thời gian chờ bổ nhiệm người mới, cựu tiền vệ Michael Carrick được giao nhiệm vụ tạm quyền và giành 6 chiến thắng sau 8 trận tại Premier League.

Trong bối cảnh đó, Ancelotti nổi lên như một trong những ứng viên đáng chú ý. Nhà cầm quân 66 tuổi đang dẫn dắt tuyển Brazil sau khi rời Real Madrid vào cuối mùa giải 2024/25. Hợp đồng của ông kéo dài đến hết World Cup 2026, song phía Brazil muốn gia hạn thêm.

