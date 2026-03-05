MU khiến cuộc đua Champions League khó đoán

Thất bại 1-2 trước Newcastle khiến MU đứt mạch thăng hoa, đồng thời tự làm khó mình trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa tới.

MU đánh bay lợi thế trong cuộc đua giành vé dự Champions League.

Trên bảng xếp hạng sau vòng 29, Arsenal (67 điểm) và Man City (60 điểm) tạo được khoảng cách nhất định. Phía sau, cuộc chiến giành vé Champions League trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. MU đứng thứ 3 với 51 điểm sau 29 trận, nhưng Aston Villa xếp ngay sau với cùng 51 điểm và chỉ kém hiệu số.

Cuộc đua thêm ngột ngạt khi nhóm bám đuổi phía sau không đứng yên. Chelsea và Liverpool cùng có 48 điểm, chỉ kém thầy trò HLV Michael Carrick 3 điểm. Brentford (44 điểm) và Everton (43 điểm) cũng chưa hoàn toàn bị loại khỏi cuộc chơi nếu duy trì được phong độ ổn định ở chặng cuối mùa giải.

Khoảng cách mong manh đồng nghĩa một cú sẩy chân có thể khiến "Quỷ đỏ" bật khỏi nhóm dự Champions League. Thay vì gây áp lực lên Man City, MU giờ phải dè chừng chính Aston Villa và các đối thủ phía sau.

Trước vòng đấu này, thầy trò Michael Carrick có cơ hội bứt lên khi một số đối thủ cạnh tranh trực tiếp không đạt kết quả tối đa. Tuy nhiên, việc gục ngã tại St James’ Park khiến lợi thế tâm lý lẫn điểm số tan biến.

Điều đáng lo với MU còn là quỹ đạo phong độ. Sau chuỗi trận thăng hoa vươn lên top 3, thất bại trước Newcastle phơi bày nhiều vấn đề về bản lĩnh và khả năng tận dụng thời cơ. Trong bối cảnh khoảng cách giữa các đội chỉ tính bằng 1-2 trận thắng, mọi sai lầm đều phải trả giá.

Vẫn còn 9 vòng đấu phía trước, nhưng cục diện hiện tại cho thấy cuộc chiến không còn là lợi thế chắc chắn của MU. Nếu không cẩn trọng, họ hoàn toàn có thể trở thành kẻ phải rượt đuổi trong phần còn lại của mùa giải.

Highlights Newcastle 2-1 MU Rạng sáng 5/3, Newcastle dù chơi thiếu người vẫn bản lĩnh đánh bại Manchester United ở vòng 29 Premier League.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD