CĐV MU chỉ trích Mbeumo

  • Thứ năm, 5/3/2026 07:07 (GMT+7)
  • 19 giờ trước

Rạng sáng 5/3, Bryan Mbeumo trở thành tâm điểm chỉ trích của CĐV MU sau thất bại 1-2 trước Newcastle United thuộc vòng 29 Premier League.

Highlights Newcastle 2-1 MU Rạng sáng 5/3, Newcastle dù chơi thiếu người vẫn bản lĩnh đánh bại Manchester United ở vòng 29 Premier League.

Trong trận đấu mà "Quỷ đỏ" cần sự bùng nổ để duy trì vị trí trong top 4, tiền đạo người Cameroon để lại hình ảnh mờ nhạt tại sân St James' Park. Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, làn sóng phản ứng xuất hiện dày đặc trên các diễn đàn. Nhiều ý kiến cho rằng Mbeumo "quá im lặng", "thiếu hiệu quả" và thậm chí "may mắn khi còn trụ lại trên sân lâu như vậy".

Một số CĐV nhận xét anh chơi không tốt từ trận gặp Crystal Palace trước đó. Có người thẳng thắn: "Mbeumo không làm được gì. Quyết định xử lý bóng quá tệ. Phong độ đang đi xuống". Không ít ý kiến lo ngại anh có thể bị loại khỏi đội hình ở vòng đấu tới.

MU bước vào chuyến làm khách này với sự hưng phấn cao độ. Trước đó, đoàn quân của HLV tạm quyền Michael Carrick giành 6 chiến thắng sau 7 trận và vươn lên thứ 3 trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, màn trình diễn tại Tyneside kéo họ trở lại thực tế.

Thế trận trở nên kịch tính cuối hiệp một khi Newcastle mất người vì thẻ đỏ. Dù vậy, đội chủ nhà vẫn vượt lên nhờ cú đá phạt đền thành công của Anthony Gordon. Casemiro kịp gỡ hòa bằng cú đánh đầu sau pha đá phạt của Bruno Fernandes, mở ra lợi thế tinh thần và quân số cho đội khách.

Nhưng trong hiệp hai, MU không tận dụng được ưu thế hơn người. Họ thiếu sắc bén ở những pha xử lý cuối cùng, đặc biệt bên hành lang phải, vị trí mà Mbeumo được kỳ vọng tạo đột biến. Khi đội khách còn loay hoay tìm bàn thắng, William Osula tung cú cứa lòng hiểm hóc ấn định tỷ số 2-1.

