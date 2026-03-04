Đến lúc MU bán Mount?

Việc Mason Mount nhiều khả năng vắng mặt trong chuyến làm khách của MU tới sân Newcastle United một lần nữa làm dấy lên câu hỏi về tương lai của tiền vệ này tại Old Trafford.

Tương lai của Mount là dấu hỏi lớn.

Theo M.E.N, đây có thể là mùa giải cuối cùng Mount khoác áo “Quỷ đỏ”. Kể từ khi cập bến MU với nhiều kỳ vọng, tiền vệ người Anh chưa bao giờ duy trì được phong độ ổn định trong thời gian dài. Những chấn thương liên miên khiến anh thường xuyên phải ngồi ngoài và không thể đóng góp như mong đợi.

Trong giai đoạn cuối dưới thời Ruben Amorim, Mount từng có những đóng góp tích cực vào thành tích chung của đội, thậm chí trở thành một trong những lựa chọn ưa thích của HLV người Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, kể từ khi Michael Carrick tiếp quản băng ghế chỉ đạo, Mount gần như “mất tích”. Việc không đảm bảo thể trạng khiến anh dần bị loại khỏi đội hình.

Mức lương cũng là rào cản lớn khiến Mount khó lòng trụ lại MU, trong bối cảnh INEOS đang quyết tâm tái cân đối tài chính và tinh gọn đội hình. Cựu sao Chelsea hiện nhận khoảng 200.000 bảng/tuần – con số không hề nhỏ so với những đóng góp thực tế trên sân.

Nếu buộc phải chia tay Mount vào mùa hè, MU gần như chắc chắn sẽ phải chấp nhận khoản lỗ đáng kể so với mức phí chuyển nhượng ban đầu 60 triệu bảng. Dù vậy, một lời đề nghị trong khoảng 20-30 triệu bảng được cho là phương án đáng cân nhắc.

Nếu thương vụ này xảy ra, đó sẽ là cái kết đáng tiếc cho một bản hợp đồng từng được kỳ vọng trở thành trụ cột nơi tuyến giữa sân Old Trafford.

