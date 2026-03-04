Yamal bỏ thẳng vào phòng thay đồ dù Barca được vỗ tay

Sao trẻ Lamine Yamal rời sân trong tâm trạng nặng nề dù Barcelona nhận tràng pháo tay từ khán giả trong trận bán kết lượt về cúp Nhà vua Tây Ban Nha rạng sáng 4/3.

Lamine Yamal thi đấu rất nỗ lực trước Atletico.

Barcelona khép lại hành trình tại Cúp Nhà vua Tây Ban Nha bằng một thất bại khiến nhiều cầu thủ không giấu được sự thất vọng. Họ thắng 3-0 trước Atletico trên sân nhà Camp Nou. Song, trận thua 0-4 ở lượt đi khiến thầy trò Hansi Flick ngậm ngùi nhận thất bại 3-4 chung cuộc.

Sau khi trận đấu kết thúc, nhiều cổ động viên Barcelona vẫn đứng dậy vỗ tay tán thưởng toàn đội. Trên khán đài, người hâm mộ dành cho các cầu thủ những tràng pháo tay khích lệ sau nỗ lực thi đấu. Tuy nhiên, Lamine Yamal không nán lại để chia sẻ khoảnh khắc đó.

Theo những hình ảnh được ghi lại, cầu thủ mang áo số 10 của Barcelona đi thẳng vào phòng thay đồ ngay sau tiếng còi mãn cuộc. Gương mặt của anh thể hiện rõ sự thất vọng.

Trong trận đấu này, Yamal vẫn là một trong những điểm sáng hiếm hoi của Barcelona trên hàng công. Cầu thủ trẻ liên tục tham gia vào các pha tấn công và thể hiện sự tự tin quen thuộc khi cầm bóng. Tuy nhiên, những nỗ lực cá nhân đó không đủ để giúp đội bóng xứ Catalonia tránh khỏi thất bại chung cuộc.

Phản ứng của Yamal sau trận đấu cho thấy khát khao chiến thắng rất lớn của cầu thủ mới 18 tuổi. Dù nhận được sự ủng hộ từ khán giả nhà, anh vẫn không hài lòng với kết quả cuối cùng.

Trong bóng đá, những lời khen sau một thất bại hiếm khi đủ để xoa dịu cảm giác tiếc nuối của các cầu thủ. Điều đó càng rõ ràng với những cầu thủ luôn đặt tiêu chuẩn rất cao cho bản thân.

Yamal được xem là một trong những tài năng trẻ nổi bật nhất của Barcelona hiện tại. Sự tự tin, tốc độ và khả năng tạo đột biến giúp anh nhanh chóng chiếm được niềm tin trong đội hình.

Vì vậy, thất bại tại Cúp Nhà vua Tây Ban Nha không chỉ là nỗi tiếc nuối của toàn đội, mà còn là cú hụt hẫng với riêng Yamal. Với một cầu thủ luôn hướng tới chiến thắng, việc chơi tốt nhưng vẫn rời giải rõ ràng không phải điều dễ chấp nhận.