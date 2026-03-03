Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Trận Messi gặp Yamal đổi địa điểm?

CONMEBOL và UEFA cân nhắc phương án dự phòng cho Finalissima trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông leo thang.

Finalissima khả năng không thể diễn ra ở Qatar.

Tình hình căng thẳng tại Trung Đông chưa hạ nhiệt và các nhà phân tích cho rằng xung đột có thể kéo dài. Diễn biến khiến giới bóng đá quốc tế đặc biệt lo ngại, nhất là khi trận Finalissima dự kiến tổ chức tại đây.

CONMEBOL và UEFA vẫn giữ mục tiêu tổ chức trận đấu bằng mọi giá. Trong trường hợp Qatar không thể tiếp tục vai trò chủ nhà, hai địa điểm được đánh giá cao là London và Miami.

London được xem là phương án an toàn và phù hợp về mặt địa lý. Nước Anh được đánh giá ổn định trong bối cảnh hiện nay. Phần lớn cầu thủ Argentina và Tây Ban Nha thi đấu tại châu Âu nên việc di chuyển thuận tiện.

London cũng mang ý nghĩa đặc biệt với Argentina, khi họ từng đánh bại Italy 3-0 tại Wembley năm 2022 để giành Finalissima. Ngoài ra, nhiều cổ động viên từng mua vé tại Lusail sống ở châu Âu, nên tổ chức tại London sẽ rất phù hợp.

Miami là một lựa chọn hoàn toàn khác. Khoảng cách địa lý buộc 2 đội phải thực hiện chuyến bay dài. Việc giải đấu diễn ra tại Mỹ, một quốc gia liên quan đến xung đột, cũng tạo ra những băn khoăn nhất định.

Qatar chưa chính thức bị loại khỏi vai trò chủ nhà. Tuy nhiên, các phương án thay thế đang được xem xét nghiêm túc trong bối cảnh an ninh khu vực còn nhiều bất ổn.

Cú đúp từ ngoài vùng cấm của Messi Sáng 2/3, Lionel Messi tỏa sáng với cú đúp giúp Inter Miami hạ Orlando City 4-2 thuộc vòng 2 MLS 2026.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.

Đào Trần

