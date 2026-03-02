Raya gây áp lực lên vị trí số một của tuyển Tây Ban Nha

Màn trình diễn xuất sắc trước Chelsea giúp David Raya tiếp tục ghi điểm, khiến cuộc cạnh tranh vị trí thủ môn của tuyển Tây Ban Nha trước thềm Finalissima trở nên nóng bỏng.

Raya đang khẳng định đẳng cấp tại Ngoại hạng Anh.

Chỉ còn ba tuần trước khi tuyển Tây Ban Nha bước vào Finalissima (siêu cúp Liên lục địa) - trận đấu mang tính chất tổng duyệt cho World Cup - HLV Luis de la Fuente đối diện một “cơn đau đầu dễ chịu” ở vị trí người gác đền. Và cái tên được nhắc đến nhiều nhất sau vòng đấu vừa qua là David Raya.

Trong chiến thắng quan trọng của Arsenal trước Chelsea, thủ môn sinh năm 1995 tiếp tục cho thấy vì sao anh được đánh giá là một trong những chốt chặn ổn định nhất Premier League mùa này. Theo thống kê từ Sofascore, Raya thực hiện 4 pha cứu thua, trong đó có 2 tình huống cản phá trong vòng cấm. Anh còn có một pha giải nguy và xử lý tốt trước sức ép pressing tầm cao từ đối thủ.

Điểm nhấn nằm ở hai pha cứu thua mang tính bước ngoặt. Một tình huống diễn ra trong hiệp một khi Raya phản xạ xuất thần trước cú dứt điểm cận thành, và pha còn lại đến ở cuối trận, thời điểm Chelsea gia tăng sức ép tìm bàn gỡ.

Nếu không có sự chắc chắn của thủ thành người Tây Ban Nha, Arsenal hoàn toàn có thể đánh rơi điểm số trong cuộc đua vô địch với Man City.

Phong độ ổn định suốt nhiều tháng qua giúp Raya trở thành điểm tựa thực sự cho Arsenal. Giới chuyên môn tại Anh nhiều lần nhận định anh là một trong những yếu tố quan trọng giúp đội bóng thành London duy trì vị trí dẫn đầu Premier League ở giai đoạn then chốt.

Không chỉ phản xạ tốt, Raya còn nổi bật ở khả năng xử lý bóng bằng chân và tham gia triển khai từ tuyến dưới, yếu tố ngày càng được coi trọng trong bóng đá hiện đại.

David Raya chơi hay trước Chelsea.

Trong bối cảnh đó, cuộc cạnh tranh ở tuyển Tây Ban Nha trở nên khó lường hơn bao giờ hết. Unai Simon vốn là lựa chọn quen thuộc của HLV De la Fuente trong các giải đấu lớn gần đây. Tuy nhiên, phong độ ổn định của Remiro cùng sự nổi lên của Joan Garcia tạo ra sức ép không nhỏ.

Giờ đây, Raya cũng bước vào cuộc đua với nền tảng vững chắc từ những màn trình diễn ở một trong những giải đấu khắc nghiệt nhất châu Âu.

Finalissima sắp tới không chỉ là trận giao hữu đơn thuần. Đó còn là bài kiểm tra quan trọng trước khi Tây Ban Nha bước vào World Cup 2026. Trong bối cảnh hàng loạt thủ môn đang đạt phong độ cao, quyết định của De la Fuente hứa hẹn gây nhiều tranh luận.

Raya không ồn ào, nhưng anh đang tự xây dựng hồ sơ thuyết phục nhất bằng chính những pha cứu thua trên sân cỏ. Khi Premier League bước vào giai đoạn căng thẳng, từng pha cản phá có thể quyết định cả cuộc đua danh hiệu.

Và với những gì đã thể hiện trước Chelsea, thủ thành của Arsenal rõ ràng không chỉ bảo vệ khung thành CLB, mà còn gửi thông điệp mạnh mẽ tới ban huấn luyện tuyển Tây Ban Nha.

