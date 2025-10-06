‘Người khổng lồ’ Raya

David Raya đang biến khung thành Arsenal thành vùng cấm địa bất khả xâm phạm.

David Raya đang là điểm tựa của Arsenal.

Mỗi tuần trôi qua, thủ môn người Tây Ban Nha lại đặt thêm một dấu ấn mới, và ở Anh, giới chuyên môn gần như không còn nghi ngờ: anh là thủ môn hay nhất thế giới hiện nay. Nhưng với Raya, chừng đó vẫn chưa đủ - bởi giấc mơ của anh còn lớn hơn: được bắt chính thường xuyên cho đội tuyển Tây Ban Nha.

Pháo đài mang tên David Raya

Mỗi trận đấu của Arsenal lúc này đều có một mẫu số chung. Raya giữ sạch lưới.

Trước West Ham ở vòng 7 Premier League cuối tuần qua, anh lại rời sân mà không để lọt bàn nào - giống hệt những lần đối đầu Olympiacos, Athletic Bilbao, Nottingham Forest, Leeds hay Manchester United. Chuỗi phong độ hoàn hảo ấy biến Raya thành bức tường thép thực sự, người giúp Arsenal duy trì sự ổn định đáng sợ trong hành trình chinh phục Premier League và Champions League.

Khi Mikel Arteta khăng khăng đưa Raya về từ Brentford, không ít người hoài nghi. Nhưng thời gian chứng minh tất cả: niềm tin của Arteta là chính xác tuyệt đối.

Giờ đây, Raya không chỉ là “người gác đền” - anh là nền móng cho triết lý kiểm soát của Arsenal, thủ môn hiện đại bậc nhất thế giới, vừa phản xạ như mèo, vừa chơi chân tinh tế như một tiền vệ lùi sâu.

Thống kê không biết nói dối. Raya đã hai mùa liên tiếp giành Găng tay vàng Premier League, và mùa trước, anh giữ sạch lưới 22 trận trên mọi đấu trường - tức gần một nửa tổng số lần ra sân. Thành tích ấy lặp lại chính xác so với mùa 2023/24, thể hiện mức độ ổn định hiếm có ở vị trí luôn khắc nghiệt bậc nhất.

Ở tuổi 30, Raya đạt đến đỉnh cao chín muồi của một thủ môn.

Ở tuổi 30, Raya đạt đến đỉnh cao chín muồi của một thủ môn: kinh nghiệm, phản xạ, sự điềm tĩnh và bản lĩnh trong các trận cầu lớn. Không có khoảnh khắc nào khiến anh hoảng loạn.

Trước West Ham, những pha xử lý bóng bổng, chuyền ngược, thậm chí tổ chức tấn công từ tuyến dưới của Raya đều chính xác tuyệt đối. Không chỉ ngăn bàn thua, anh còn mở ra bàn thắng từ những đường chuyền dài hướng lên phía trước.

Cơn khát mang tên “La Roja”

Tuy nhiên, khi sự nghiệp ở cấp CLB đang ở tầm cao nhất, Raya vẫn chưa tìm được vị thế tương xứng ở đội tuyển Tây Ban Nha. Kể từ lần đầu được Luis Enrique triệu tập vào tháng 3/2022, anh mới chỉ có 11 lần ra sân cho “La Roja” - quá ít so với đẳng cấp hiện tại.

Tại Euro 2024, Raya chỉ được bắt chính trận gặp Albania. Trước đó, anh dự World Cup 2022 trong vai trò dự bị. Ngay cả khi Unai Simon chấn thương và phẫu thuật, Raya chỉ tạm thời được trao cơ hội ở vòng loại Nations League. Và khi thủ môn Athletic Bilbao trở lại, cánh cửa đội tuyển lại dần khép lại.

David Raya đang chơi rất hay.

Song, điều khiến Raya đặc biệt chính là khát vọng không nguội lạnh. Anh không oán thán, không ồn ào, chỉ lặng lẽ chờ thời cơ và tiếp tục thuyết phục bằng phong độ xuất sắc mỗi cuối tuần ở Premier League. Với anh, sự công nhận phải đến từ hành động, không phải lời nói.

Giờ đây, HLV Luis de la Fuente đứng trước một “vấn đề hạnh phúc”: sở hữu hai trong số những thủ môn hay nhất hành tinh. Unai Simon đại diện cho sự ổn định truyền thống, còn Raya là hiện thân của bóng đá hiện đại - nhanh, chính xác và tự tin trong từng pha xử lý bằng chân.

Sự cạnh tranh ấy, ở góc nhìn tích cực, là điều may mắn cho Tây Ban Nha. Khi “La Roja” đang tìm lại bản sắc sau nhiều năm chuyển giao, việc có một thủ môn như Raya - người mang trong mình tinh thần Premier League nhưng thấm đẫm DNA Catalonia - chính là chìa khóa của một chu kỳ thành công mới.

David Raya - người khổng lồ trong khung gỗ Arsenal, kẻ đang đòi hỏi công lý cho chính mình ở “La Roja” - đang bước vào thời kỳ rực rỡ nhất sự nghiệp. Và nếu phong độ này tiếp diễn, câu hỏi duy nhất còn lại chỉ là: Liệu Tây Ban Nha còn có thể tiếp tục để anh ngồi dự bị được bao lâu nữa?