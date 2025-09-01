David Raya tìm được ‘vật tế thần’ sau khi thua Liverpool

Sau khi thua Liverpool 0-1 tại vòng 3, thủ môn David Raya của Arsenal đổ lỗi cho quả bóng thi đấu ở Premier League dẫn đến pha sút phạt thành bàn của Dominik Szoboszlai.

Thủ môn Raya cho rằng trái bóng mới là nguyên nhân khiến Arsenal thất bại.

Thủ thành 29 tuổi người Tây Ban Nha không thể cản phá cú sút xa tuyệt đẹp từ khoảng 30 mét của ngôi sao Liverpool tại Anfield. Sau khi để mất 3 điểm, anh than phiền về việc mùa 2025/26 giải đấu chuyển từ bóng Nike sang bóng Puma. Lời phàn nàn ấy gợi nhớ đến HLV Mikel Arteta, người cũng từng chỉ trích loại bóng này sau thất bại của Arsenal trước Newcastle ở Cúp Liên đoàn hồi tháng 1.

Raya thừa nhận rằng quả bóng Puma khác hẳn với bóng Nike, từ độ bám cho đến cách kiểm soát khi sút, và các cầu thủ phải mất thời gian để thích nghi sau nhiều năm quen thi đấu với bóng Nike. Anh cho rằng điều này là công bằng cho tất cả mọi đội, nhưng Arsenal cần nhanh chóng điều chỉnh.

Bàn thắng của Szoboszlai đến ở phút 83, từ một cú sút xa tưởng chừng vô hại nhưng lại khiến Raya bất lực. Thủ môn người Tây Ban Nha thừa nhận thất vọng vì không thể cản phá, như bất kỳ lần để thủng lưới nào. Anh cho rằng đó là một cú sút xuất sắc, quả bóng di chuyển xoáy và lượn ra xa tầm với, khiến anh không kịp điều chỉnh. Raya hy vọng ở những tình huống sau, khi đã quen với loại bóng mới, anh sẽ xử lý tốt hơn.

Trước đó, Arteta cũng từng tỏ ra không hài lòng với bóng Puma khi Arsenal thua Newcastle 0-2 đầu năm. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha phàn nàn rằng bóng bay quá nhiều, khiến các cầu thủ thường sút vọt xà, đồng thời khác hẳn so với bóng Premier League thông thường. Ông cho rằng từ độ bám cho đến quỹ đạo bay, mọi thứ đều khác biệt và bắt buộc các đội phải thích nghi.