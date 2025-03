Raya đã sai thế nào

Bàn thắng không chỉ cho thấy sự xuất sắc của tiền vệ người Bồ Đào Nha mà còn lật mở hàng loạt sai lầm chiến thuật của Arsenal, đặc biệt là vị trí đứng đầy bất hợp lý của thủ môn David Raya.

Trước khi Fernandes thực hiện cú đá phạt quan trọng, Arsenal là đội kiểm soát thế trận tốt hơn. Họ cầm bóng nhiều hơn, chơi chủ động và khiến Man United gặp khó khăn trong việc triển khai tấn công. Dù vậy, "Pháo thủ" lại không thể chuyển hóa quyền kiểm soát thành những cơ hội nguy hiểm thực sự.

Nhưng bóng đá luôn có những bước ngoặt bất ngờ. Phút cuối hiệp một, Alejandro Garnacho thực hiện một pha phản công tốc độ bên cánh phải trước khi bị Leandro Trossard phạm lỗi thô bạo ngay sát vòng cấm. Một pha phạm lỗi không cần thiết và cái giá mà Arsenal phải trả là một quả đá phạt ở cự ly lý tưởng cho Man United.

David Raya nhanh chóng thiết lập hàng rào với những cầu thủ cao to nhất của Arsenal như Declan Rice, Gabriel Magalhaes, Mikel Merino, Jurrien Timber và Riccardo Calafiori. Nhưng ngay từ khi nhìn vào cách sắp xếp này, nhiều chuyên gia đã nhận ra điều bất thường: khoảng cách từ hàng rào đến trái bóng xa hơn bình thường. Theo thống kê từ Sky Sports, khoảng cách này lên tới 10,2 mét, thay vì 9,1 mét như quy định.

Sai lầm tiếp theo đến từ chính Raya. Anh chọn vị trí đứng gần như sát cột dọc bên phải, để lộ một khoảng trống rất lớn bên trái khung thành - đúng vào khu vực mà Fernandes đang nhắm tới.

Kết quả? Tiền vệ người Bồ Đào Nha tung ra cú sút đầy hiểm hóc, bóng đi không quá cao, nhưng vừa đủ để vượt qua hàng rào và đi thẳng vào lưới, khiến Raya hoàn toàn bất lực.

Bàn thắng của Fernandes không chỉ là một pha sút phạt xuất sắc, mà còn là hệ quả của những sai lầm chiến thuật nghiêm trọng từ phía Arsenal. Trước tiên, hàng rào phòng ngự đứng quá xa trái bóng. Điều này giúp Fernandes có thể đưa bóng qua hàng rào dễ dàng hơn, bởi anh không cần phải tạo ra độ xoáy quá nhiều hay đưa bóng đi quá cao. Chính tiền vệ Christian Eriksen của Man United cũng thừa nhận điều này sau trận đấu:

“Đưa bóng qua hàng rào rồi hạ xuống đúng vị trí là phần khó nhất của một quả đá phạt. Nhưng Bruno không cần phải làm vậy, vì khoảng cách hàng rào đã giúp cậu ấy có thêm không gian để sút.”

Thứ hai, quyết định đứng sát cột dọc bên phải của David Raya càng khiến tình huống trở nên tệ hơn. Thay vì chọn vị trí cân bằng, Raya lại dồn trọng tâm sang một phía, mở ra một khoảng trống quá lớn. Đây chính là “lời mời” không thể chối từ dành cho Fernandes.

Thậm chí, trước khi cú sút được thực hiện, Raya có động thái di chuyển nhẹ sang trái, như thể anh đang “dụ” Fernandes sút vào khoảng trống đó. Nhưng đây lại là quyết định sai lầm, bởi khi bóng rời chân Fernandes, Raya không kịp chỉnh lại tư thế và hoàn toàn bất lực trong việc cản phá.

Bàn thắng này là một ví dụ điển hình về việc sai lầm chiến thuật có thể biến một cú đá phạt thành cơ hội ghi bàn rõ ràng như thế nào.

Một yếu tố quan trọng khác có thể ảnh hưởng đến bàn thua này là thể hình của David Raya. Với chiều cao 1,83 mét, anh thuộc nhóm thủ môn có chiều cao khiêm tốn so với mặt bằng chung ở Premier League.

Bình thường, Raya có thể bù đắp điều đó bằng phản xạ nhanh nhạy và khả năng bật nhảy tốt. Nhưng trong tình huống này, một thủ môn cao hơn với sải tay dài hơn có thể đã có cơ hội cản phá tốt hơn.

Ngay cả Declan Rice, người ghi bàn gỡ hòa cho Arsenal sau đó, cũng thừa nhận hàng rào đã có vấn đề: “Tôi chưa xem lại bàn thắng, nhưng cảm giác như một số người trong hàng rào đã nhảy lên, một số thì không. Bóng bay qua ở độ cao khá thấp. Tôi cũng thấy hàng rào của chúng tôi đứng xa hơn bình thường, ngay cả khi Odegaard thực hiện quả đá phạt sau đó”.

Sai lầm về khoảng cách hàng rào, cộng thêm vị trí đứng bất hợp lý của Raya, đã biến cú sút của Fernandes trở thành một cơ hội quá thuận lợi.

Sau trận đấu, HLV Mikel Arteta không giấu được sự thất vọng nhưng cũng phải thừa nhận sự khôn ngoan của Fernandes: “Cậu ấy rất nhanh trí và đã tận dụng cơ hội. Đó là bóng đá. Cậu ấy đã thông minh hơn trọng tài, và họ cho phép cậu ấy làm điều đó”.

Trong khi đó, HLV Ruben Amorim của Man United lại cho rằng mọi thứ diễn ra công bằng, bởi sau đó Arsenal cũng có một quả đá phạt với khoảng cách hàng rào tương tự: “Cả hai đội đều gặp tình huống như vậy. Khi là quả đá phạt của bạn, bạn không phàn nàn. Khi là của đối thủ, bạn sẽ cố gắng gây áp lực. Nhưng hôm nay, mọi thứ cân bằng. Chúng tôi có Bruno, và cậu ấy đã giải quyết vấn đề”.

Bóng đá luôn có những khoảnh khắc định đoạt trận đấu, và bàn thắng của Bruno Fernandes là một ví dụ điển hình. Không chỉ là một pha sút phạt đẹp mắt, đó còn là minh chứng rõ ràng về việc tận dụng sai lầm chiến thuật của đối phương để ghi bàn.

Sai lầm trong cách sắp xếp hàng rào và vị trí đứng khó hiểu của Raya khiến Arsenal phải trả giá đắt. Dù sau đó họ có bàn gỡ hòa, bàn thắng của Fernandes vẫn sẽ còn được nhắc đến như một bài học đắt giá cho bất kỳ đội bóng nào khi đối mặt với những chuyên gia đá phạt hàng đầu.

Khi đối thủ phạm sai lầm, những cầu thủ thông minh như Bruno Fernandes luôn biết cách trừng phạt họ một cách lạnh lùng nhất.

