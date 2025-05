Arsenal tạo bất ngờ với Emiliano Martinez

Theo Daily Mail, Martinez đang xem xét mọi đề nghị trong kỳ chuyển nhượng hè này, trong đó Arsenal là điểm đến tiềm năng. Thủ thành người Argentina nhiều khả năng chia tay Aston Villa để gia nhập một CLB tầm cỡ hơn.

Sự quan tâm của Arsenal đối với Martinez xuất phát từ tương lai còn bỏ ngỏ của Raya. Thủ môn này được xem là ứng cử viên dài hạn thay thế Thibaut Courtois tại Real Madrid. Ngoài ra, Raya cũng đang được Atletico Madrid chú ý, khi đội bóng này nguy cơ mất Jan Oblak vào tay các CLB giàu có của Saudi Arabia trong hè này.

Martinez còn hợp đồng với Aston Villa đến tháng 6/2029. Transfermarkt định giá thủ thành này ở mức 25 triệu euro.

Hôm 23/5, Martinez vừa quyết định chia tay công ty đại diện Universal Twenty Two để hợp tác với Gestifute, công ty của "siêu cò" Jorge Mendes. Tầm ảnh hưởng của Mendes có thể giúp Martinez tìm bến đỗ như ý.

Trong trận đấu cuối cùng trên sân Villa Park ở Premier League mùa này gặp Tottenham hôm 17/5, Martinez bật khóc, vẫy tay chào người hâm mộ. Aston Villa cũng cân nhắc bán Martinez để đảm bảo các quy tắc tài chính bền vững tại Premier League.

Martinez từng chơi cho Arsenal trước khi gia nhập Aston Villa vào năm 2020. Kể từ đó, anh đã phát triển thành một trong những thủ môn hay nhất thế giới tại Villa Park. Martinez là người hùng của Argentina khi giúp đội tuyển này giành chức vô địch World Cup 2022.

