Tranh cãi về Arsenal

Thủ thành David Raya trải qua tháng 10 nhàn nhã đến mức chính các CĐV Arsenal cũng phải bật cười.

Cú sút trúng đích duy nhất mà Arsenal phải đối mặt trong tháng.

Trong suốt 3 trận Premier League trong tháng, "Pháo thủ" chỉ để đối thủ tung ra đúng một cú sút trúng khung thành. Tuy nhiên, tình huống ấy thậm chí còn gây tranh cãi xem có thực sự được tính là cú dứt điểm hay không.

Arsenal thắng dễ West Ham, Fulham và Crystal Palace, toàn giữ sạch lưới, trong bối cảnh hàng thủ thể hiện phong độ ổn định. Premier League sau đó đăng tải lại tình huống duy nhất mà Raya phải làm việc ở phút 70 trận gặp Palace.

Đó là khi Eddie Nketiah - từng khoác áo Arsenal - bật cao đón đường tạt bóng và chạm nhẹ khiến Raya phải lao ra cản. Tuy nhiên, thủ môn người Tây Ban Nha chụp gọn ngay khi cả hai va chạm, khiến tình huống này gần như vô hại.

Một CĐV hài hước bình luận: "Raya cả tháng chắc đủ thời gian đọc hết một cuốn sách". Trong khi đó, nhiều fan khác bức xúc vì pha bóng ấy vẫn được tính là cú sút trúng đích, khiến Arsenal lỡ cơ hội san bằng kỷ lục Premier League - ba trận liên tiếp không để đối thủ sút trúng khung thành, do Man City lập năm 2014.

Một tài khoản khác mỉa mai: "Arsenal không nhận cú sút trúng đích nào trong cả tháng 10. Cái này mà gọi là cú sút à?". Còn một fan khác châm chọc: "Cú sút đó… thực sự tồn tại à?".

Không chỉ ở Premier League, Arsenal còn giữ sạch lưới trong hai trận Champions League cùng tháng - thắng Olympiacos 2-0 và vùi dập Atletico Madrid 4-0 tại Emirates. Ngoài ra, Arsenal còn thắng Brighton 2-0 ở vòng 4 Carabao Cup rạng sáng 30/10 khi Kepa bắt chính.

Tháng 10 của Arsenal vì thế gần như hoàn hảo. Họ toàn thắng, toàn sạch lưới, và một thủ môn gần như không có việc để làm. Một minh chứng cho sức mạnh hệ thống phòng ngự đang đạt độ hoàn hảo dưới tay Mikel Arteta.