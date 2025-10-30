Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tranh cãi về Arsenal

  • Thứ năm, 30/10/2025 06:50 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Thủ thành David Raya trải qua tháng 10 nhàn nhã đến mức chính các CĐV Arsenal cũng phải bật cười.

Dien ro Arsenal anh 1

Cú sút trúng đích duy nhất mà Arsenal phải đối mặt trong tháng.

Trong suốt 3 trận Premier League trong tháng, "Pháo thủ" chỉ để đối thủ tung ra đúng một cú sút trúng khung thành. Tuy nhiên, tình huống ấy thậm chí còn gây tranh cãi xem có thực sự được tính là cú dứt điểm hay không.

Arsenal thắng dễ West Ham, Fulham và Crystal Palace, toàn giữ sạch lưới, trong bối cảnh hàng thủ thể hiện phong độ ổn định. Premier League sau đó đăng tải lại tình huống duy nhất mà Raya phải làm việc ở phút 70 trận gặp Palace.

Đó là khi Eddie Nketiah - từng khoác áo Arsenal - bật cao đón đường tạt bóng và chạm nhẹ khiến Raya phải lao ra cản. Tuy nhiên, thủ môn người Tây Ban Nha chụp gọn ngay khi cả hai va chạm, khiến tình huống này gần như vô hại.

Một CĐV hài hước bình luận: "Raya cả tháng chắc đủ thời gian đọc hết một cuốn sách". Trong khi đó, nhiều fan khác bức xúc vì pha bóng ấy vẫn được tính là cú sút trúng đích, khiến Arsenal lỡ cơ hội san bằng kỷ lục Premier League - ba trận liên tiếp không để đối thủ sút trúng khung thành, do Man City lập năm 2014.

Một tài khoản khác mỉa mai: "Arsenal không nhận cú sút trúng đích nào trong cả tháng 10. Cái này mà gọi là cú sút à?". Còn một fan khác châm chọc: "Cú sút đó… thực sự tồn tại à?".

Không chỉ ở Premier League, Arsenal còn giữ sạch lưới trong hai trận Champions League cùng tháng - thắng Olympiacos 2-0 và vùi dập Atletico Madrid 4-0 tại Emirates. Ngoài ra, Arsenal còn thắng Brighton 2-0 ở vòng 4 Carabao Cup rạng sáng 30/10 khi Kepa bắt chính.

Tháng 10 của Arsenal vì thế gần như hoàn hảo. Họ toàn thắng, toàn sạch lưới, và một thủ môn gần như không có việc để làm. Một minh chứng cho sức mạnh hệ thống phòng ngự đang đạt độ hoàn hảo dưới tay Mikel Arteta.

Thần đồng Arsenal lại phá kỷ lục

Tiền vệ Max Dowman khiến người hâm mộ Arsenal phát cuồng sau màn trình diễn ấn tượng trong chiến thắng 2-0 trước Brighton tại vòng 4 Carabao Cup rạng sáng 30/10.

2 giờ trước

Arsenal đi vào lịch sử với tháng 10 hoàn hảo

Arsenal viết nên trang sử mới khi trở thành đội bóng đầu tiên ở cấp độ cao nhất bóng đá Anh, giành chiến thắng trong sáu trận đấu thuộc một tháng dương lịch thi đấu, đồng thời không để thủng lưới.

2 giờ trước

Arsenal đang chống lại định kiến

Dù đang dẫn đầu Premier League và thể hiện phong độ ấn tượng trên mọi đấu trường, Arsenal vẫn bị chê thể hiện lối chơi nhàm chán và chỉ biết thắng nhờ cố định.

22 giờ trước

Cuốn sách “Fear and Loathing in La Liga” của nhà báo thể thao nổi tiếng Sid Lowe, một chuyên gia về bóng đá Tây Ban Nha trên Guardian, xuất bản năm 2014, kể về những chuyện trong và ngoài sân cỏ xoay quanh các trận El Clasico xuyên suốt lịch sử.

Minh Nghi

Ky luc the do cua Chelsea hinh anh

Kỷ lục thẻ đỏ của Chelsea

1 giờ trước 07:01 30/10/2025

0

HLV Enzo Maresca tỏ ra xấu hổ trước vấn đề kỷ luật của Chelsea, sau khi đội bóng của ông có chiến thắng 4-3 trước Wolves tại vòng 4 Carabao Cup rạng sáng 30/10.

Carvajal 'theo doi' Yamal sau El Clasico hinh anh

Carvajal 'theo dõi' Yamal sau El Clasico

1 giờ trước 06:59 30/10/2025

0

Hậu vệ Dani Carvajal vừa gây chú ý khi bất ngờ theo dõi Lamine Yamal trên mạng xã hội Instagram, chỉ vài ngày sau cuộc khẩu chiến giữa hai người ở trận El Clasico.

