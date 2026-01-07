Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Vụ Vinicius sang Chelsea chấm dứt

  • Thứ tư, 7/1/2026 21:58 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Những đồn đoán xoay quanh khả năng Vinicius Junior cập bến Chelsea với mức phí kỷ lục nhanh chóng bị dập tắt.

Vinicius không có ý định chia tay Real Madrid.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano khẳng định: "Các thông tin về Vinicius và Chelsea là hoàn toàn sai lệch. Không có cuộc đàm phán, lời đề nghị hay thương lượng nào diễn ra. Vinicius tập trung tuyệt đối cho Real Madrid, còn vấn đề hợp đồng sẽ được đánh giá vào thời điểm thích hợp".

Trước đó, một số nguồn tin tại Anh cho rằng Chelsea sẵn sàng phá kỷ lục chuyển nhượng lên tới 150 triệu euro nhằm đưa Vinicius về Stamford Bridge, trong bối cảnh CLB vừa chia tay HLV Enzo Maresca và muốn tạo cú hích mạnh mẽ cho quá trình tái thiết. Thậm chí, thương vụ này còn được mô tả là "bom tấn lịch sử", vượt qua mọi hợp đồng từng được các CLB Premier League thực hiện.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy viễn cảnh đó hiện không tồn tại. Vinicius vẫn là nhân tố trung tâm trong kế hoạch dài hạn của Real Madrid, cả về chuyên môn lẫn hình ảnh. Cầu thủ người Brazil bước vào giai đoạn chín muồi của sự nghiệp và tiếp tục được xem là biểu tượng mới tại sân Bernabeu.

Về phía Chelsea, tham vọng trở lại đỉnh cao Ngoại hạng Anh là điều không cần bàn cãi, nhưng việc theo đuổi một thương vụ mang tính biểu tượng như Vinicius lúc này bị đánh giá thiếu thực tế. Đội bóng áo xanh khả năng sẽ ưu tiên ổn định bộ máy huấn luyện, cân bằng đội hình và tập trung vào những mục tiêu phù hợp hơn, thay vì chạy theo các tin đồn gây nhiễu.

Vinicius từ chối đãi ngộ khổng lồ của Chelsea

Ngôi sao người Brazil, Vinicius Junior, không xem Chelsea là điểm đến phù hợp cho tương lai.

Vinicius từ chối đãi ngộ khổng lồ của Chelsea

Ngôi sao người Brazil, Vinicius Junior, không xem Chelsea là điểm đến phù hợp cho tương lai.

36:2172 hôm qua

Chuyện gì đang xảy ra với Vinicius

Tiền đạo Vinicius Junior tiếp tục chuỗi trận tịt ngòi kéo dài và phải hứng chịu những tiếng la ó từ chính bộ phận khán giả nhà.

06:29 5/1/2026

Khi Xabi Alonso quát Vinicius

Trận thắng 5-1 trước Betis hôm 4/1 tưởng như chỉ là một buổi tối nhẹ nhàng của Real Madrid.

19:00 5/1/2026

