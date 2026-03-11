Bóng đá Iran dọa bỏ World Cup 2026

Khả năng tuyển Iran rút lui khỏi World Cup 2026 rõ ràng hơn bao giờ hết sau tuyên bố cứng rắn từ Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Mehdi Taj.

Iran khả năng cao sẽ bỏ World Cup 2026.

Giải đấu lớn nhất hành tinh sẽ diễn ra vào hè 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico. Tuy nhiên, căng thẳng chính trị leo thang ở Trung Đông đang phủ bóng đen lên khả năng tham dự của Iran, chỉ 3 tháng trước khi họ bước vào trận mở màn vòng bảng.

Sự việc càng trở nên phức tạp khi 5 cầu thủ tuyển nữ Iran từ chối trở về nước để ở lại Australia tị nạn. Trước diễn biến đó, ông Mehdi Taj công khai đặt dấu hỏi về việc Iran có nên đến Mỹ dự World Cup hay không.

"Tổng thống Mỹ đăng thông điệp yêu cầu cấp tị nạn cho cầu thủ của chúng tôi và tuyên bố sẽ làm điều đó nếu Australia không chấp thuận", ông nói.

Người đứng đầu bóng đá Iran nói thêm: "Trong hoàn cảnh như vậy, làm sao chúng tôi có thể lạc quan về một kỳ World Cup tổ chức tại Mỹ? Nếu giải đấu diễn ra trong điều kiện này, không có người tỉnh táo nào lại đưa đội tuyển quốc gia của mình đến đó".

Theo lịch thi đấu, tuyển Iran sẽ mở màn chiến dịch World Cup bằng trận gặp đội tuyển New Zealand tại Los Angeles. Ở bảng G, họ còn phải chạm trán tuyển Bỉ và tuyển Ai Cập.

Nếu Iran chính thức rút lui, suất tham dự của họ nhiều khả năng sẽ được trao lại cho các đội tuyển dự bị trong khu vực như Iraq hoặc UAE.

