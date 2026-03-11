Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bóng đá Iran dọa bỏ World Cup 2026

  • Thứ tư, 11/3/2026 09:16 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Khả năng tuyển Iran rút lui khỏi World Cup 2026 rõ ràng hơn bao giờ hết sau tuyên bố cứng rắn từ Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Mehdi Taj.

Giải đấu lớn nhất hành tinh sẽ diễn ra vào hè 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico. Tuy nhiên, căng thẳng chính trị leo thang ở Trung Đông đang phủ bóng đen lên khả năng tham dự của Iran, chỉ 3 tháng trước khi họ bước vào trận mở màn vòng bảng.

Sự việc càng trở nên phức tạp khi 5 cầu thủ tuyển nữ Iran từ chối trở về nước để ở lại Australia tị nạn. Trước diễn biến đó, ông Mehdi Taj công khai đặt dấu hỏi về việc Iran có nên đến Mỹ dự World Cup hay không.

"Tổng thống Mỹ đăng thông điệp yêu cầu cấp tị nạn cho cầu thủ của chúng tôi và tuyên bố sẽ làm điều đó nếu Australia không chấp thuận", ông nói.

Người đứng đầu bóng đá Iran nói thêm: "Trong hoàn cảnh như vậy, làm sao chúng tôi có thể lạc quan về một kỳ World Cup tổ chức tại Mỹ? Nếu giải đấu diễn ra trong điều kiện này, không có người tỉnh táo nào lại đưa đội tuyển quốc gia của mình đến đó".

Theo lịch thi đấu, tuyển Iran sẽ mở màn chiến dịch World Cup bằng trận gặp đội tuyển New Zealand tại Los Angeles. Ở bảng G, họ còn phải chạm trán tuyển Bỉ và tuyển Ai Cập.

Nếu Iran chính thức rút lui, suất tham dự của họ nhiều khả năng sẽ được trao lại cho các đội tuyển dự bị trong khu vực như Iraq hoặc UAE.

Tuyển Iran có thể bị FIFA trừng phạt

Xung đột leo thang tại Trung Đông đặt dấu hỏi lớn về khả năng dự World Cup 2026 của tuyển Iran, đồng thời quy định từ FIFA cho thấy đội bóng này có thể đối mặt án phạt nặng.

3 giờ trước

5 nữ cầu thủ Iran từ chối trở về nước

Năm cầu thủ của tuyển nữ Iran được cấp quy chế tị nạn nhân đạo tại Australia sau khi từ chối trở về quê nhà vì lo ngại bị trừng phạt.

24:1469 hôm qua

Chủ tịch FIFA: 'Cả thế giới sẽ dừng lại để xem World Cup'

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino khẳng định World Cup 2026 sẽ là bữa tiệc bóng đá khổng lồ, bất chấp những lo ngại ngày càng tăng về cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran.

28:1678 hôm qua

    HLV Sanfrecce goi vu cau thu Malaysia ra san la 'tro dua' hinh anh

    HLV Sanfrecce gọi vụ cầu thủ Malaysia ra sân là 'trò đùa'

    18 phút trước 10:04 11/3/2026

    0

    Trước trận lượt về tứ kết AFC Champions League Elite, HLV Bartosch Gaul của Sanfrecce Hiroshima bày tỏ sự khó hiểu về việc ba cầu thủ Johor Darul Ta'zim (JDT) từng được phép thi đấu ở lượt đi dù đang vướng án kỷ luật.

