5 nữ cầu thủ Iran từ chối trở về nước

Năm cầu thủ của tuyển nữ Iran được cấp quy chế tị nạn nhân đạo tại Australia sau khi từ chối trở về quê nhà vì lo ngại bị trừng phạt.

5 cầu thủ Iran ở lại Australia sau khi tham dự Asian Cup nữ 2026.

Các cầu thủ Fatemeh Pasandideh, Zahra Ghanbari, Zahra Sarbali, Atefeh Ramazanzadeh và Mona Hamoudi rời khỏi sự quản lý của đội tuyển, đồng thời nhận được sự hỗ trợ của cảnh sát địa phương trong thời gian tham dự giải đấu tại Australia. Trước đó, họ gây chú ý khi im lặng trong lúc quốc ca Iran vang lên. Hành động này được xem là phản đối chính quyền.

Động thái khiến truyền thông nhà nước Iran lập tức lên án, thậm chí gọi các cầu thủ là "phản bội". Trong bối cảnh căng thẳng chính trị và chiến sự leo thang tại Trung Đông, nhiều ý kiến lo ngại các nữ cầu thủ có thể đối mặt với nguy hiểm nếu buộc phải trở về nước.

Bộ trưởng Nội vụ Australia, Tony Burke, gặp trực tiếp nhóm cầu thủ và xác nhận chính phủ sẽ cấp thị thực nhân đạo để họ được ở lại. Những hình ảnh được công bố cho thấy các cầu thủ tươi cười bên vị bộ trưởng khi hoàn tất thủ tục tị nạn.

Phát biểu trước báo giới, ông Burke cho biết cơ hội tương tự cũng mở ra cho các thành viên khác của đội tuyển nếu họ muốn ở lại. Trong khi đó, nhiều tổ chức cộng đồng người Iran tại Australia bày tỏ hy vọng những cầu thủ khác có thể gia nhập nhóm 5 cầu thủ này.

Cùng thời điểm, căng thẳng địa chính trị leo thang giữa Mỹ, Israel và Iran bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp tới nhiều sự kiện thể thao quốc tế. Một số giải đấu tại khu vực Trung Đông buộc phải hoãn, trong khi việc đóng cửa không phận ở nhiều quốc gia vùng Vịnh cũng khiến các chuyến bay của vận động viên và đội tuyển bị gián đoạn.

