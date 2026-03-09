Trải nghiệm kinh hoàng của cựu cầu thủ Wolves ở Iran

Tiền đạo Duckens Nazon kể lại hành trình gần 3 ngày rời khỏi Iran khi xung đột nổ ra, trong đó có chuyến taxi 11 giờ xuyên qua vùng chiến sự để tới biên giới Azerbaijan.

Trải nghiệm suốt đời không quên của Duckens Nazon.

Tiền đạo từng khoác áo Wolves cho biết việc thoát khỏi Iran khi tên lửa nổ xung quanh là "thành tích lớn nhất ngoài sân cỏ" của anh. Thời điểm đó, Nazon thi đấu cho Esteghlal FC tại Tehran. Trước khi xung đột xảy ra, nhiều người xung quanh khuyên anh rời đất nước.

Tuy nhiên, do những cảnh báo tương tự xuất hiện trước đó mà không dẫn đến sự cố, tiền đạo 31 tuổi ban đầu không quá lo lắng. Mọi thứ thay đổi vào ngày 28/2 khi các cuộc oanh kích bắt đầu. Nazon lập tức tìm cách rời Iran. Anh đặt được chỗ trên chuyến bay tới Istanbul, nhưng khi máy bay chuẩn bị cất cánh thì thông báo được đưa ra rằng không phận Trung Đông bị đóng.

Không còn lựa chọn nào khác, CLB sắp xếp cho anh rời Tehran bằng đường bộ. Nazon thực hiện chuyến taxi kéo dài khoảng 11 giờ tới biên giới Azerbaijan. Trong suốt hành trình, anh chứng kiến nhiều vụ nổ gần khu vực di chuyển. Khói và tiếng nổ xuất hiện ở nhiều nơi khiến tiền đạo này cảm nhận rõ mức độ nguy hiểm của tình hình.

Nazon phải chờ tới 32 giờ mới có thể vượt qua cửa khẩu.

Khi tới biên giới, hành trình chưa kết thúc. Các thủ tục giấy tờ khiến Nazon phải chờ tới 32 giờ mới có thể vượt qua cửa khẩu. Trong thời gian đó, anh gần như không ngủ và cũng không thể liên lạc với gia đình ở Paris vì thiếu kết nối internet.

Cuối cùng, nhờ sự hỗ trợ của Đại sứ quán Pháp, Nazon được phép nhập cảnh Azerbaijan và rời khỏi khu vực xung đột. Tuy nhiên, anh cho biết chưa rõ điều gì xảy ra với nơi mình sinh sống tại Tehran cũng như nhiều đồng đội ở Iran bởi hệ thống liên lạc tại đây bị gián đoạn.

Sau khi trở về an toàn, tiền đạo này cho biết mục tiêu trước mắt là đoàn tụ với gia đình. Xa hơn, anh muốn tập trung chuẩn bị cho các giải đấu quốc tế. Dù sinh ra tại Pháp, anh khoác áo Haiti và giữ kỷ lục là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử quốc gia này.

