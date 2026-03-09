Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Dàn sao được trả lương cao nhất châu Âu

  • Thứ hai, 9/3/2026 21:00 (GMT+7)
Kylian Mbappe, Erling Haaland hay Harry Kane là nhóm cầu thủ có mức đãi ngộ cao nhất tại top 5 giải đấu hàng đầu châu Âu hiện nay.

Dẫn đầu danh sách là Kylian Mbappe khi được Real Madrid trả hơn 530.000 bảng/tuần. Trước đó, khi còn thi đấu cho PSG, tiền đạo người Pháp từng nhận mức lương vượt 1 triệu bảng/tuần.
Xếp sau Mbappe là Erling Haaland, chân sút số một của Man City. Tiền đạo người Na Uy hiện là cầu thủ được trả lương cao nhất Premier League, với khoảng 525.000 bảng/tuần.
Vinicius Junior đứng thứ ba với mức lương hơn 424.000 bảng/tuần tại Real Madrid. Nhiều nguồn tin cho biết ngôi sao người Brazil muốn được tăng lương ngang bằng Mbappe nếu ký hợp đồng mới với CLB.
Nhận mức đãi ngộ tương đương Vinicius là Harry Kane. Anh đang là chân sút chủ lực của Bayern Munich trong những năm gần đây.
Mohamed Salah là cầu thủ có thu nhập cao nhất Liverpool, với khoảng 400.000 bảng/tuần. Tuy nhiên, anh đang nhận được nhiều lời đề nghị hấp dẫn từ các CLB tại Saudi Arabia và có thể rời đi trong mùa hè tới.
Dù đóng góp không nhiều trong thời gian qua, David Alaba vẫn hưởng mức lương hơn 382.000 bảng/tuần tại Real Madrid. Ngôi sao người Áo được cho là có thể chia tay "Los Blancos" ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026.
Dusan Vlahovic, tiền đạo của Juventus, xếp thứ 7 trong danh sách với mức lương hơn 377.000 bảng/tuần. Chân sút người Serbia được cho là không hài lòng với tình hình của CLB và cân nhắc tìm kiếm thử thách mới.
Trong khi đó, Manuel Neuer, công thần của Bayern Munich, nhận mức lương hơn 356.000 bảng/tuần. Dù không còn ở đỉnh cao phong độ, Neuer vẫn nhận được sự tin tưởng lớn từ ban huấn luyện và người hâm mộ.
