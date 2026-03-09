Cầu thủ giàu nhất thế giới với mức lương khiêm tốn

Sinh ra trong gia đình hoàng gia Brunei với khối tài sản khổng lồ, Faiq Bolkiah vẫn theo đuổi bóng đá như một đam mê cá nhân dù thu nhập từ sân cỏ ở mức khiêm tốn.

Tiền vệ sinh năm 1998 thường được gọi là cầu thủ giàu nhất hành tinh. Nhưng sự giàu có của anh gần như không liên quan đến bóng đá. Faiq Bolkiah là cháu của Hassanal Bolkiah, Quốc vương Brunei, người đứng đầu một trong những hoàng gia giàu nhất thế giới. Brunei là quốc gia giàu tài nguyên dầu khí và phần lớn nền kinh tế nằm trong tay hoàng gia.

Khối tài sản của gia đình Bolkiah được ước tính lên tới hàng chục tỷ USD, khiến cái tên Faiq Bolkiah thường xuyên xuất hiện trong các bảng xếp hạng cầu thủ giàu nhất thế giới.

Tuy nhiên, con số 20 tỷ USD thường gắn với Faiq thực chất phản ánh sức mạnh tài chính của gia đình hoàng gia Brunei. Tài sản cá nhân của tiền vệ này được nhiều nguồn ước tính chỉ ở mức vài chục triệu USD. Đây vẫn là con số đáng kể, nhưng nhỏ hơn rất nhiều so với hình ảnh "tỷ phú bóng đá" mà nhiều người lầm tưởng.

Faiq Bolkiah từng khoác áo Leicester City ở Anh.

Điều khiến câu chuyện của Faiq Bolkiah trở nên thú vị là việc anh vẫn theo đuổi sự nghiệp bóng đá một cách nghiêm túc. Từ nhỏ, Faiq sang Anh để đào tạo bóng đá và từng khoác áo các học viện của Chelsea và Leicester City.

Dù không thể chen chân vào đội một tại đấu trường Premier League, hành trình đó cho thấy anh muốn được nhìn nhận như một cầu thủ thực thụ, thay vì chỉ là một "hoàng tử thích chơi bóng".

Sau quãng thời gian tại Anh, Faiq Bolkiah tìm kiếm cơ hội thi đấu chuyên nghiệp ở những môi trường khác. Anh từng khoác áo Maritimo tại Bồ Đào Nha trước khi chuyển sang Thai League chơi cho Chonburi và sau đó là Ratchaburi.

Dù không phải ngôi sao lớn, anh vẫn duy trì sự nghiệp ở cấp độ chuyên nghiệp và thường xuyên góp mặt trong đội tuyển quốc gia Brunei.

Mức lương của Faiq Bolkiah tương đối khiêm tốn.

Thu nhập từ bóng đá của Faiq Bolkiah vì thế không quá cao nếu so với mặt bằng chung của các giải đấu lớn. Mức lương cao nhất được tiết lộ trong sự nghiệp của anh vào khoảng 8.000- 10.000 USD mỗi tuần. Nếu đặt trong bối cảnh bóng đá châu Âu, đây chỉ là thu nhập của nhiều cầu thủ ở các đội bóng tầm trung hoặc các giải hạng dưới.

Điều đáng chú ý là mức thu nhập này lại không quá khác biệt so với các ngôi sao bóng đá Đông Nam Á. Ở Thai League hay V.League, những cầu thủ hàng đầu cũng có thể nhận mức lương vài chục nghìn USD mỗi tháng, chưa tính tiền thưởng và các khoản lót tay.

Trong một thế giới phần lớn cầu thủ phải nỗ lực để đổi đời từ bóng đá, Faiq Bolkiah lại bước vào sân cỏ với một nền tảng tài chính mà rất ít người có thể tưởng tượng. Nhưng có lẽ chính vì vậy, bóng đá với anh không phải con đường kiếm tiền, mà đơn giản là niềm đam mê cá nhân.

