Cựu tiền vệ Mesut Ozil tích lũy khối tài sản ấn tượng nhờ những năm tháng thi đấu đỉnh cao.

Ozil giàu có sau giải nghệ.

Ở giai đoạn đỉnh cao trong màu áo Arsenal, Ozil nhận mức lương lên tới khoảng 350.000 bảng mỗi tuần, biến anh trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất trong lịch sử CLB thời điểm đó. Khả năng quan sát, những đường chuyền tinh tế cùng cái chân trái “ma thuật” giúp Ozil trở thành cầu thủ được người hâm mộ Arsenal đặc biệt yêu mến.

Mới đây, Football London cho biết khối tài sản hiện tại của Ozil rơi vào khoảng 100 triệu bảng. Con số này giúp cựu tuyển thủ Đức trở thành một trong những cầu thủ giải nghệ giàu có và có chiến lược tài chính thông minh.

Ngay từ khi còn thi đấu, Ozil sớm chuẩn bị cho tương lai bằng cách mở rộng các khoản đầu tư. Anh thành lập tổ chức thể thao điện tử M10 Esports, phát triển thương hiệu thời trang riêng và xây dựng danh mục bất động sản tại nhiều quốc gia châu Âu cũng như Thổ Nhĩ Kỳ.

Ozil kết hợp ăn ý với Mathieu Flamini.

Một trong những dự án đáng chú ý nhất của Ozil sau khi treo giày là sự hợp tác kinh doanh với cựu đồng đội tại Arsenal, Flamini. Hai người cùng nhau thành lập thương hiệu chăm sóc cá nhân dành cho nam giới mang tên UNITY vào năm 2018.

Ý tưởng hợp tác xuất phát từ mối quan hệ thân thiết giữa Ozil và Flamini khi còn thi đấu cùng nhau tại Arsenal. Trong các buổi tập hay những khoảng thời gian nghỉ ngơi sau trận đấu, Flamini thường xuyên chia sẻ về các kế hoạch kinh doanh với đồng đội. Chính điều này khiến Ozil đặt cho Flamini biệt danh “doanh nhân”.

Đáng chú ý, Flamini thậm chí còn sở hữu khối tài sản vượt trội gấp nhiều lần so với Ozil. Anh là đồng sáng lập công ty sinh hóa GF Biochemicals vào năm 2008. Nhờ bước đi táo bạo trong lĩnh vực công nghệ sinh học, Flamini được cho là sở hữu khối tài sản lên tới hơn 10 tỷ bảng, trở thành một trong những cầu thủ giàu có nhất thế giới.

Ozil từng chia sẻ rằng Flamini là người đã giúp anh rất nhiều trong những ngày đầu đến London. Những cuộc trò chuyện về kinh doanh sau các buổi tập đã khiến cả hai nảy ra ý tưởng cùng nhau xây dựng các dự án trong tương lai.

Highlights Brighton 0-1 Arsenal Rạng sáng 5/3, Arsenal đánh bại Brighton bằng tỷ số tối thiểu ở vòng 29 Premier League.