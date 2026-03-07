Thông điệp của Courtois trước trận đấu với Man City

Thibaut Courtois khẳng định Real Madrid không e ngại Manchester City tại Champions League, đồng thời nhấn mạnh sức mạnh đặc biệt của Bernabeu trong những đêm knock-out.

Thibaut Courtois cho thấy sự tự tin của Real Madrid trước khả năng tiếp tục chạm trán Manchester City tại Champions League. Trong cuộc trao đổi với truyền thông Tây Ban Nha, thủ môn người Bỉ thẳng thắn thừa nhận đội bóng của Pep Guardiola là một trong những thử thách lớn nhất của bóng đá châu Âu hiện tại, nhưng nhấn mạnh Real Madrid sẵn sàng đối đầu nếu muốn chinh phục chiếc cúp danh giá nhất lục địa.

“Chúng tôi hiểu rằng nếu muốn vô địch Champions League, sớm hay muộn bạn cũng phải đánh bại những đội bóng mạnh nhất. Và Manchester City chắc chắn là một trong số đó”, Courtois chia sẻ.

Trong vài mùa giải gần đây, Real Madrid và Manchester City thường xuyên đối đầu ở các vòng đấu quan trọng. Những trận đấu giữa hai đội luôn mang tính chiến thuật cao, tốc độ và căng thẳng, đến mức nhiều người xem đó như “chung kết sớm” của giải đấu.

Courtois thừa nhận sức mạnh của Manchester City, nhưng cũng nhắc lại rằng Real Madrid nhiều lần chứng minh họ đủ bản lĩnh để vượt qua đội bóng nước Anh.

“Chúng tôi đã gặp họ nhiều lần trong những năm gần đây. Đó luôn là những trận đấu rất khó khăn, nhưng chúng tôi cũng cho thấy mình có thể đánh bại họ”, thủ môn 33 tuổi nói.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, Courtois đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của sân Santiago Bernabeu trong các trận knock-out Champions League. Theo anh, bầu không khí cuồng nhiệt từ khán đài luôn mang lại nguồn năng lượng lớn cho toàn đội trong những trận đấu quyết định.

“Nếu lại phải đối đầu với Manchester City, chúng tôi sẽ sẵn sàng. Bernabeu luôn tạo ra bầu không khí đặc biệt trong những đêm Champions League và điều đó có thể tạo nên sự khác biệt”, Courtois chia sẻ.

Thủ môn người Bỉ cũng khẳng định niềm tin vào sức mạnh tập thể của Real Madrid. Anh cho rằng khi đội bóng thi đấu với sự tự tin và nhận được sự ủng hộ từ người hâm mộ, Real Madrid đủ khả năng đánh bại bất kỳ đối thủ nào trên hành trình chinh phục Champions League.