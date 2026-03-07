Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Shearer chê MU đá dở nhưng vẫn top 3

  • Thứ bảy, 7/3/2026 10:06 (GMT+7)
Huyền thoại Alan Shearer cho rằng màn trình diễn của MU quá nghèo nàn dù đang đứng thứ 3 và có cơ hội lớn giành vé dự Champions League.

MU có trận đấu thất vọng trước Newcastle.

Sau thất bại 1-2 trước Newcastle United, cựu tiền đạo tuyển Anh khẳng định lối đá của "Quỷ đỏ" gần như không có điểm sáng. Shearer nhận xét: "Màn trình diễn của MU trước Newcastle khá giống những gì chúng ta từng thấy trước đây. Ngoài Bruno Fernandes, phần còn lại không thi đấu nhạt nhòa. Hàng công gần như không tạo ra được điều gì đáng kể".

"Tôi thực sự ngạc nhiên vì MU chơi tệ đến vậy. Tôi kỳ vọng nhiều hơn ở họ. Họ đang đứng thứ 3, nhưng thành thật mà nói tôi không nghĩ đó là một đội bóng mạnh. Thật khó tin khi họ vẫn có cơ hội lớn giành suất dự Champions League nếu nhìn vào chất lượng bóng đá mà họ thể hiện mùa này", Shearer nói thêm.

Cựu danh thủ người Anh cũng đề cập tới những bình luận thẳng thắn từ huyền thoại Paul Scholes khi công khai chê đội bóng cũ thi đấu kém dưới thời Carrick. Theo Shearer, việc hai cựu đồng đội nổi tiếng của MU có quan điểm trái chiều cũng khiến bầu không khí tại Old Trafford thêm phần căng thẳng.

Hiện tại, MU vẫn đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng Premier League và sẽ bước vào trận đấu quan trọng với Aston Villa vào ngày 15/3. Một chiến thắng trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp sẽ giúp họ củng cố vị trí trong nhóm dẫn đầu và tiến gần hơn tới tấm vé dự Champions League mùa tới.

Minh Nghi

