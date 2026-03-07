Safee Sali: Malaysia phải học cách chấp nhận sai lầm

Cựu tiền đạo Safee Sali cho rằng bóng đá Malaysia cần tôn trọng phán quyết của CAS và coi vụ bê bối hồ sơ cầu thủ nhập tịch là bài học để cải tổ hệ thống.

Phán quyết của Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) liên quan đến vụ làm sai lệch hồ sơ cầu thủ đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển Malaysia tiếp tục tạo ra nhiều tranh luận trong khu vực. Tuy nhiên, theo cựu tiền đạo đội tuyển quốc gia Safee Sali, điều quan trọng nhất lúc này là chấp nhận kết luận của cơ quan trọng tài và rút ra bài học cho tương lai.

Safee nhấn mạnh rằng bóng đá Malaysia cần bắt đầu bằng việc tôn trọng phán quyết của CAS, cơ quan trọng tài cao nhất trong hệ thống thể thao quốc tế.

“Đây là cơ quan trọng tài cao nhất trong thể thao và chúng ta phải chấp nhận phán quyết của họ”, Safee chia sẻ.

Theo cựu tuyển thủ này, vụ việc nên được nhìn nhận như một lời cảnh tỉnh. Những sai sót trong quá trình xác minh hồ sơ cầu thủ đã dẫn đến hệ quả nghiêm trọng, và bóng đá Malaysia cần đảm bảo rằng tình huống tương tự sẽ không lặp lại.

“Chúng ta nên xem đây là một bài học và đảm bảo rằng mình sẽ không rơi vào tình huống như thế này thêm lần nào nữa”, anh nói.

Trước đó, CAS chấp nhận một phần đơn kháng cáo của bảy cầu thủ liên quan đến vụ việc làm sai lệch hồ sơ đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển Malaysia. Theo phán quyết, án treo giò 12 tháng của họ chỉ áp dụng đối với các trận đấu chính thức.

Điều này đồng nghĩa với việc các cầu thủ vẫn có thể tập luyện và tham gia những hoạt động bóng đá khác cùng CLB của mình.

Bảy cầu thủ liên quan gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Dù án phạt đã được điều chỉnh theo hướng nhẹ hơn so với quyết định ban đầu, vụ việc vẫn tạo ra tác động lớn đối với hình ảnh của bóng đá Malaysia. Trong nhiều tháng qua, tranh chấp pháp lý này trở thành một trong những câu chuyện đáng chú ý nhất của bóng đá Đông Nam Á.

Tuy vậy, Safee Sali cho rằng vụ việc không nên khiến hệ thống bóng đá Malaysia mất phương hướng.

Theo anh, việc sử dụng cầu thủ nhập tịch hoặc cầu thủ có nguồn gốc Malaysia ở nước ngoài vẫn là một phần trong chiến lược phát triển đội tuyển quốc gia.

“Chúng ta không thể dừng việc sử dụng các cầu thủ nhập tịch hay có gốc gác. Quá trình đó vẫn có thể tiếp tục, nhưng trọng tâm chính vẫn phải là các cầu thủ nội địa”, Safee nhấn mạnh.

Quan điểm này cho thấy vấn đề không nằm ở chiến lược sử dụng cầu thủ, mà ở cách quản lý và kiểm soát quy trình. Nếu các thủ tục xác minh hồ sơ không được thực hiện chặt chẽ, những tranh cãi tương tự hoàn toàn có thể lặp lại.

Dù phải đối mặt với hậu quả từ phán quyết của CAS, Safee vẫn tin rằng bóng đá Malaysia có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này. Cựu tiền đạo này cũng nhấn mạnh rằng giải vô địch quốc gia Malaysia không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi vụ việc.

“Giải vô địch quốc gia của chúng ta không bị đình chỉ. Hiện tại, hạn chế chỉ ảnh hưởng tới vòng loại Asian Cup 2027 và bảy cầu thủ đó. Vì vậy, chúng ta không nên để tinh thần của mình suy sụp”, Safee cho biết.

Theo Safee, điều quan trọng nhất lúc này là giữ vững sự ổn định của hệ thống và tập trung cải thiện nền tảng bóng đá trong nước.

Phán quyết của CAS vì thế không chỉ khép lại một tranh chấp pháp lý, mà còn đặt ra yêu cầu rõ ràng đối với bóng đá Malaysia: phải xây dựng lại niềm tin bằng những cải cách thực chất trong tương lai.