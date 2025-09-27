Huyền thoại Malaysia kêu gọi cầu thủ bản địa chớp thời cơ

Cựu danh thủ Malaysia, Safee Sali, kêu gọi các cầu thủ nội phải chứng tỏ khả năng và thay thế dàn sao nhập tịch ở tuyển quốc gia.

Bóng đá Malaysia rơi vào cảnh hỗn loạn sau án phạt của FIFA.

Trên trang cá nhân, Safee Sali – cựu tuyển thủ quốc gia và hiện là Chủ tịch Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Malaysia (PFAM) – cho biết: "Đây là thời điểm các cầu thủ bản địa cần đứng lên và nắm lấy cơ hội để tiếp tục đà tiến của đội tuyển quốc gia".

Cựu tiền đạo tuyển Malaysia khẳng định bóng đá nước này phải vượt qua cú sốc và không được phép sụp đổ. “Tôi không muốn cảm thấy thất vọng vì sự việc này. Nếu chúng ta gục ngã, chúng ta sẽ rơi tự do. Thay vào đó, hãy coi đây là bài học và đảm bảo sai lầm này không tái diễn", Safee Sali nói thêm.

Safee Sali, 41 tuổi, có 76 lần khoác áo tuyển quốc gia và ghi 23 bàn. Ông cùng tập thể Malaysia giành chức vô địch AFF Cup 2010.

Safee Sali khi còn khoác áo tuyển Malaysia.

Hôm 26/9, FIFA công bố kết luận điều tra liên quan đến việc Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) làm giả giấy tờ của 7 cầu thủ nhập tịch trong quá trình đăng ký thi đấu tại vòng loại Asian Cup 2027. Theo đó, FAM bị phạt hơn 438.000 USD , trong khi các cầu thủ liên quan cũng phải nộp phạt 2.500 USD /người và bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng.

Sau khi nhận án phạt từ FIFA, FAM khẳng định sẽ kháng cáo. Tuy nhiên, truyền thông châu Á lo ngại khả năng FAM kháng cáo thành công là khá thấp.

Sau thành công của tuyển Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027, người hâm mộ trong nước đã tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội. Một bộ phận ủng hộ việc nhập tịch để tăng sức mạnh cho đội tuyển. Trong khi nhiều người phản đối, cho rằng tận dụng cầu thủ nhập tịch sẽ tước đi cơ hội của các nhân tố bản địa.

Bằng chứng tại vòng loại U23 châu Á 2026 hồi giữa tháng này, U23 Malaysia không thể giành vé đi tiếp khi đội hình thiếu những ngôi sao nhập tịch.

Highlights Malaysia 0-0 Singapore Tối 20/12, Malaysia bị Singapore cầm hòa 0-0 trên sân nhà, qua đó chính thức bị loại khỏi ASEAN Cup 2024.