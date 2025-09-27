Indonesia bị nghi đứng sau vụ khiếu nại Malaysia nhập tịch

Phóng viên Zulhelmi Zainal Azam của Astro Arena cho rằng có "thế lực nước ngoài" tìm cách can thiệp nhằm làm suy yếu tuyển quốc gia Malaysia.

Malaysia gặp rắc rối vì dàn cầu thủ nhập tịch.

"Các thế lực bên ngoài lo ngại trước sự trỗi dậy mạnh mẽ của Harimau Malaya thời gian gần đây, đặc biệt sau màn trình diễn ấn tượng ở vòng loại Asian Cup 2027. Đáng chú ý, những thế lực này được cho là có mối liên hệ mật thiết với giới lãnh đạo cấp cao của FIFA", Zulhelmi khẳng định.

Thông tin xuất hiện trong bối cảnh bóng đá Malaysia rúng động với án phạt nặng tay từ FIFA liên quan đến nhập tịch cầu thủ, qua đó khiến dư luận dậy sóng. Nhiều người hâm mộ Malaysia cho rằng cần làm sáng tỏ liệu có hay không sự can thiệp từ bên ngoài, hay tất cả chỉ là một phần của cuộc khủng hoảng do chính Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) tạo ra.

Đáng chú ý, cộng đồng mạng Indonesia phản ứng dữ dội, coi bài đăng của Zulhelmi như mũi tên công kích nhằm vào họ, nhất là khi trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh Chủ tịch PSSI Erick Thohir chụp chung với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino.

Erick Thohir là một chính trị gia kiêm doanh nhân có sức ảnh hưởng lớn, từng giữ ghế Chủ tịch Inter Milan và hiện là Bộ trưởng Thanh niên & Thể thao Indonesia. Mối quan hệ thân thiết của ông với Infantino khiến giả thuyết mà phóng viên Zulhelmi đưa ra càng thêm tranh cãi.

Tối 26/9, FIFA tiết lộ nhận được đơn khiếu nại liên quan đến tính hợp lệ của 5 trong số các cầu thủ nhập tịch Malaysia ở trận thắng Việt Nam 4-0 ở vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027 vào ngày 10/6/2025, từ đó mở cuộc điều tra.

Ngược lại, hồi tháng 7, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) khẳng định chưa nhận được đơn khiếu nại nào, đặc biệt từ phía Việt Nam. AFC buộc phải lên tiếng thời điểm đó khi báo chí Indonesia liên tục tố cáo Malaysia nhập tịch trái phép cầu thủ.

Malaysia có 10 ngày để kháng cáo quyết định của FIFA.

Hiện tại, những cáo buộc mới dừng ở mức tin đồn, chưa có bằng chứng cụ thể. Tuy nhiên, nó cho thấy tâm lý hoài nghi và cả sự bất an đang bao trùm nền bóng đá Malaysia sau khi phải hứng chịu một trong những bê bối lớn nhất lịch sử.

FIFA phạt FAM và 7 cầu thủ liên quan đến hành vi "giả mạo và làm sai lệch tài liệu" gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano.

Nếu kháng cáo không thành công, Malaysia khả năng có thể bị xử thua Việt Nam 0-3 vì sử dụng cầu thủ trái phép. Hiện tại, Malaysia đứng đầu bảng F vòng loại Asian Cup 2027 với 6 điểm sau 2 lượt trận. Trong khi đó, tuyển Việt Nam xếp sau với 3 điểm ít hơn.

Án phạt giáng đòn mạnh vào uy tín của bóng đá Malaysia và ảnh hưởng trực tiếp đến chiến dịch Asian Cup 2027. Việc mất hàng loạt trụ cột trong vòng một năm tới khiến tương lai của "Harimau Malaya" trở nên bấp bênh, đồng thời đặt ra nhiều câu hỏi về tính minh bạch trong quản lý cầu thủ của FAM.