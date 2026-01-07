Phản ứng của Mourinho khi Amorim bị MU sa thải

Jose Mourinho cho rằng chỉ Ruben Amorim mới hiểu trọn vẹn nguyên nhân dẫn đến việc ông bị Manchester United sa thải, đồng thời khẳng định thất bại này không tạo áp lực cho thế hệ HLV trẻ Bồ Đào Nha.

Jose Mourinho từng có thời gian dẫn dắt MU.

Sau quyết định chấm dứt hợp đồng với Manchester United, câu chuyện về thất bại của Ruben Amorim tiếp tục thu hút sự chú ý. Từ Lisbon, Jose Mourinho đã lên tiếng, với giọng điệu điềm tĩnh nhưng đầy hàm ý của một người từng trải qua đủ thăng trầm ở Old Trafford.

“Những gì xảy ra với Ruben là điều chỉ cậu ấy mới có thể tự phân tích”, Mourinho nói với O Jogo. “Tôi tin Ruben và ban huấn luyện sẽ làm điều đó. Còn việc có chia sẻ công khai hay không là lựa chọn của cậu ấy”.

Thông điệp của Mourinho không mang tính phán xét, mà giống một lời nhắc nhở lạnh lùng: thất bại ở Manchester United luôn cần được mổ xẻ từ bên trong.

Amorim rời Old Trafford sau hơn một năm cầm quân không đáp ứng kỳ vọng. Dù được trao quyền định hình lối chơi và nhận sự ủng hộ ban đầu từ thượng tầng, HLV 40 tuổi không thể mang lại sự ổn định cần thiết. Kết quả phập phù, cùng cảm giác thiếu định hướng chiến thuật, khiến chiếc ghế của ông sớm lung lay.

Trước câu hỏi liệu cú ngã của Amorim có tạo thêm áp lực cho các HLV trẻ người Bồ Đào Nha, Mourinho thẳng thắn bác bỏ. “Tôi không hiểu vì sao lại có áp lực. Mỗi HLV tự chịu trách nhiệm cho con đường của mình. Với tôi thì không”, ông nói.

Đó là quan điểm nhất quán của một người tin rằng Manchester United là phép thử khắc nghiệt, nhưng không định nghĩa toàn bộ sự nghiệp.

Bản thân Mourinho cũng từng rời MU trong bối cảnh tương tự, khép lại hơn hai năm rưỡi với ba danh hiệu: Community Shield, FA Cup và League Cup. Tuy vậy, ông khẳng định luôn chọn cách khép lại quá khứ thay vì công khai phân tích thất bại.

“Một cánh cửa khép lại, cánh cửa khác sẽ mở ra”, Mourinho kết luận. “Lịch sử ở lại đó, các con số ở lại đó, những danh hiệu cũng ở lại đó”.

Một lời nhắn gửi ngắn gọn, đủ để Amorim hiểu rằng ở Man United, điều quan trọng nhất không phải là lý do bị sa thải, mà là cách đứng dậy sau đó.